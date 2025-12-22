Comment l’IA renouvelle les sexualités numériques

Par Valentin Chomienne

« Fuck une IA, aucune émotion, même si elle a la voix de Scarlett. » Django, dans Distance, sorti en novembre 2025, se réfère évidemment à Her (2013) de Spike Jonze, où Johansson jouait le rôle de Samantha, un programme informatique ultramoderne à la voix féminine. Douze ans après ce film de référence sur le sujet, et malgré l’avis tranché et ciselé du punchliner, l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies laissent de moins en moins les humains indifférents. Elles sont en effet devenues des partenaires sexuelles à part entière.

