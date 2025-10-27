NUMÉRO SPÉCIAL : Cybersécurité : du pwn et des jeux
Si la cybersécurité est un sujet sérieux, elle est aussi un formidable terrain de jeu, presque digne de l'e-sport, avec ses règles et ses spécificités.
Par Louis Adam
Si vous vous aventurez dans un salon ou une convention dédiés à la cybersécurité, quelque part entre les salles de conférences et les stands, votre regard sera peut-être attiré par des tables où des étudiants et hackers studieux s’échinent sur des lignes de code à côté d’un immense tableau de score. Ce n’est pas une LAN, personne ne dose Counter-Strike ou Starcraft, mais ça y ressemble un peu. C’est le CTF, ou « Capture The Flag » : une discipline qui consiste à proposer aux participants des épreuves (les initiés parlent de « chall », pour « challenge ») qui nécessitent de mettre en pratique leurs compétences dans différents domaines de la cybersécurité.
