NUMÉRO SPÉCIAL : Demain, un youtubeur sera élu Président

Par Valentin Chomienne

« Damn, les gens ! N’oubliez pas, après votre séance de musculation, d’aller voter pour moi au premier tour des élections municipales, s’enthousiasme Tibo InShape, youtubeur aux dizaines de millions d’abonnés. Ensemble, nous pouvons rendre Toulouse énorme et sèche. Boom ! » Attention, le vidéaste n’a absolument pas tenu ces propos, complètement fictifs. Mais ce scénario ne paraîtra pas longtemps si grotesque, en témoigne l’implication politique grandissante de ses confrères et consœurs influenceurs lors du scrutin des 15 et 22 mars 2026.

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