NUMÉRO SPÉCIAL : Et si on sauvait la planète avec des jeux vidéo moches ?

Par Corentin Béchade

Comme tous les autres secteurs créatifs de l’an de grâce 2026, le jeu vidéo n’échappe pas à son examen de conscience écologique : depuis quelques années, la première industrie culturelle française est forcée de prendre en compte l’impact de son activité sur la santé de notre pauvre planète. Car derrière la débauche de polygones de nos Modern Warfare, Crimson Desert ou Resident Evil se cachent des émissions de CO₂ que studios, joueurs et joueuses ne peuvent plus se permettre d’ignorer.

Si l’on veut continuer à jouer pour les décennies à venir sans que la consommation électrique de nos consoles et PC n’enterre ce qui reste de la COP 21, il est peut-être temps de changer notre rapport à l’industrie vidéoludique. Autrement dit : il est peut-être temps de jouer à des jeux moches pour sauver la planète.

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