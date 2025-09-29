La guerre des taxis autonomes est déclarée

Par Sébastien Périer

Vous le savez peut-être, fin juin, Tesla a lancé son service de robotaxis à Austin, au Texas, avec une vingtaine de Model Y équipés d’une version modifiée de la fameuse option de conduite autonome FSD (Full Self-Driving), première roue du nouvel empire VTC de Tesla, qui promet de couvrir 50 % de la population américaine d’ici la fin de l’année. À cette annonce, son cours en bourse bondit de 10 %, les fans de la marque pleurent de joie. Waymo, le service concurrent et filiale d’Alphabet (la maison-mère de Google), n’a qu’à bien se tenir. Enfin ça, c’est sur le papier…

