NUMÉRO SPÉCIAL : La guerre des taxis autonomes est déclarée
Le déploiement des taxis autonomes s'accélère aux États-Unis, où Tesla, Waymo et consorts se livrent une guerre acharnée, en exagérant souvent les capacités de leurs véhicules.
La guerre des taxis autonomes est déclarée
Par Sébastien Périer
Vous le savez peut-être, fin juin, Tesla a lancé son service de robotaxis à Austin, au Texas, avec une vingtaine de Model Y équipés d’une version modifiée de la fameuse option de conduite autonome FSD (Full Self-Driving), première roue du nouvel empire VTC de Tesla, qui promet de couvrir 50 % de la population américaine d’ici la fin de l’année. À cette annonce, son cours en bourse bondit de 10 %, les fans de la marque pleurent de joie. Waymo, le service concurrent et filiale d’Alphabet (la maison-mère de Google), n’a qu’à bien se tenir. Enfin ça, c’est sur le papier…
