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NUMÉRO SPÉCIAL : Le droit d’auteur ne nous sauvera pas de l’IA

Par Margaux Larre-Perez

Après quatre ans passés à suivre les vicissitudes de l’industrie de l’IA et les dizaines de plaintes déposées contre les géants de la tech pour violation du droit d’auteur, je commençais à être un peu blasée. D’après le décompte tenu par le site ChatGPT is eating the world, qui répertorie toutes les actions en justice, on se demande même ce qu’il reste à dévorer de l’industrie culturelle. Films, musique, articles scientifiques… tout semble avoir déjà été ingurgité par les corpus d’entraînement.

Une plainte récente m’a pourtant sortie de ma torpeur. En mai dernier, les entreprises Hachette, Elsevier, Cengage, Macmillan et McGraw-Hill ont entamé, devant un tribunal fédéral américain, un recours collectif contre Meta. Elles accusent la maison-mère de Facebook d’avoir piraté leurs contenus pour entraîner son grand modèle de langage Llama. Le nœud du problème résiderait dans le moyen d’obtention de ce corpus : les ouvrages et autres articles scientifiques auraient été aspirés sur des shadow libraries, ces bibliothèques clandestines qui permettent de télécharger illégalement (et gratuitement) des œuvres littéraires protégées par le droit d’auteur. Sur Instagram, l’action a été saluée comme une noble bataille menée par les industries culturelles, prêtes à défendre la création et la recherche contre l’intelligence artificielle à coups de copyright. Taxez-moi de rabat-joie, mais plusieurs raisons m'empêchent de partager cet optimisme.

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