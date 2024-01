Les jeunes rêvent de déconnexion

Par Maxine Miller

La révolution est en marche : lassée de ne voir le monde qu’à travers un écran, la jeune génération est de plus en plus décidée à se passer de smartphones. Entre idéalisation d’un monde déconnecté qu’ils n’ont pas connu, tentative d’inventer un nouveau rapport plus sain au numérique et inquiétudes pour leurs futurs enfants, les Gen Z ne veulent plus laisser Internet régir leurs existences. Tour d’horizon de la première révolte des digital natives.

