L’IA se mêle de curation artistique

Par Valentin Chomienne

La peinture En quête de Catherine Dufrene, « ludique et inspirante », conviendrait à un enfant australien. La sculpture « inspirante et réconfortante » du Danseur, datée de 2008 et signée par Philippe Jamin, plairait à une « femme en transition ». Le dessin Sur les jardins de l’observatoire de Caroline Lopez (2019), célébrant « la beauté et la sérénité de la campagne normande », se fondrait idéalement dans l’intérieur d’un couple de quadragénaires.

Voici comment Iris, la nouvelle guide basée sur l’intelligence artificielle (IA), lancée en cet avril 2024 par ArtMajeur by YourArt, « la première galerie d’art virtuelle au monde », répond à différentes sollicitations écrites un peu hasardeusement en cette fin de mois d’avril 2025. Comme son nom le suggère, elle colore désormais le regard des utilisateurs et acheteurs, et les épaule afin de trouver « l’œuvre qu’il vous faut ». En ce sens, elle adopte une démarche de curatrice dans un fonds de 3 600 000 pièces.

