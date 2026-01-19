NUMÉRO SPÉCIAL : Roblox et Minecraft, terrains de jeu pour pédocriminels et extrémistes

Par Antoine Hasday

Des groupes affiliés à des nébuleuses extrémistes violentes ont investi ces jeux en ligne prisés des mineurs — où sévissaient déjà des pédocriminels — pour y recruter de jeunes victimes. Face à cette menace, les plateformes apparaissent impuissantes, voire indifférentes.

