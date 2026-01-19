NUMÉRO SPÉCIAL : Roblox et Minecraft, terrains de jeu pour pédocriminels et extrémistes
Pour les criminels et les membres de mouvements violents et nihilistes, les espaces de discussion des plateformes de jeux pour enfants sont les lieux idéals pour trouver des victimes
Par Antoine Hasday
Des groupes affiliés à des nébuleuses extrémistes violentes ont investi ces jeux en ligne prisés des mineurs — où sévissaient déjà des pédocriminels — pour y recruter de jeunes victimes. Face à cette menace, les plateformes apparaissent impuissantes, voire indifférentes.
