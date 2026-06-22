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NUMÉRO SPÉCIAL : Souveraineté : et toi, tu te mets combien ?

Par Louis Adam

Le ton hostile de la nouvelle administration américaine vis-à-vis de l’Union européenne a fait flamber toutes les inquiétudes et le numérique est aux premières loges. La question de la « souveraineté numérique » s’est taillée une place de choix dans le débat public.

Mais pour comprendre le problème, mieux vaut d’abord le visualiser. Dès le début de l’année 2025, plusieurs initiatives émergent pour tenter de représenter l’utilisation de solutions numériques étrangères sur le territoire de l’Union européenne.

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