Édito

Par Ambroise Garel

« De monde meilleur on ne parle plus, tout juste sauver celui-là », chantait Jean-Louis Aubert, qui certes faisait un peu trop souvent rimer « cité » avec « électricité » pour qu’on fasse confiance à ses talents de parolier mais c’est un autre sujet. Toujours est-il qu’en effet, vu le marasme brun dans lequel s’enfonce tranquillement la planète entière, on peut raisonnablement se dire que, peut-être, on mériterait un peu mieux que ça. Pas forcément un autre monde hein, non, mais déjà une dystopie un peu moins nulle, ce serait mieux.

Eh bien réjouissez-vous, j’ai ce qu’il vous faut. À mille lieues du triste remaster des années 1930 auquel on a droit aujourd’hui, de nouvelles catastrophes bien plus originales et, j’ose le dire, beaucoup plus cool, nous pendent au nez. Par exemple, selon une récente étude, Elon Musk serait en passe de détruire la couche d’ozone. Pas tout seul, comme ça, directement avec ses petits bras (quoiqu’il le ferait sans doute si Catturd lui demandait poliment) mais par l’entremise des satellites de Starlink. Sur les 8 000 satellites artificiels actuellement en orbite basse, 6 000 appartiennent déjà à StarLink, qui compte en envoyer 42 000 de plus au cours des prochaines années. Or on le sait, tout ce qui monte finit par redescendre. Lors de leur désorbitation, les satellites brûlent dans l’atmosphère, libérant entre autres de l’oxyde d’aluminium nuisible à la couche d’ozone. Une augmentation massive du nombre de satellites pourrait faire perdre tout le bénéfice gagné durant les années 1990 avec l’interdiction des gaz CFC.

Bien sûr, tout cela est affreux. Mais c’est aussi assez cool d’imaginer que, pendant que s’affairent autour de nous des autocrates bien ordinaires, il existe des méchants dignes de Lex Luthor qui ne visent rien de moins que la destruction des hautes couches de notre atmosphère. Écoutez, les temps sont durs, on se console comme on peut.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

NiemanLab.org. « Fais du bien à Martin, il te chiera dans la main » est un dicton trop peu utilisé. Non seulement il est très drôle et suscite systématiquement de passionnantes questions lorsqu’on l’emploie (« Attends, c’est un vrai dicton ou tu viens de l’inventer ? », « Mais c’est qui ce Martin, tu le connais ? », etc.), mais il décrit une situation fort courante au quotidien, surtout pour les gens qui commettent l’erreur de s’encanailler avec les géants de l’IA. Ainsi des sites d’information qui ont signé un partenariat avec OpenAI autorisant la boîte d’Altman à utiliser leurs articles, en échange de quoi elle devait générer des résumés de leurs publications dûment sourcés et crédités. Évidemment, l’IA s’est pris les pieds dans le tapis et, après avoir ingurgité tout le contenu, s’est révélée incapable de créer des fiches de lectures structurées et, à la place, a halluciné des liens imaginaires vers leurs articles.

TheRegister.com. Dans les années 1990, quand les linuxiens intégristes polluaient les forums avec des messages à haute valeur ajoutée comme « lol c trop de la merd Windaube, Micro$oft sucks », je t’ai défendu. Quand les conspis t’ont accusé de glisser des puces 5G dans les vaccins, je t’ai défendu. Quand les fachos se sont attaqués au travail de ta fondation, je t’ai défendu. Mais aujourd’hui, quand tu nous balances des énormités du genre « ce n’est pas grave que l’IA fasse exploser la consommation énergétique car il est certain qu’elle inventera des technologies qui permettront d’en économiser davantage », désolé Bill, je ne peux plus te défendre. Et ça ne sert à rien de me transmettre des messages d’excuses grâce aux puces 5G que tu as implantées dans ma moelle osseuse, je ne les lirai pas.

MusicRadar.com. Comme l’ont bien compris les sumotoris, le meilleur moyen d’arrêter un gros est de mettre en face un autre encore plus gros. Un peu trop confiantes après avoir allégrement pillé les artistes visuels, les boîtes d’IA ont commencé à s’en prendre aux musiciens et à aspirer tout ce qu’elles pouvaient pour créer des générateurs de chansons. Cela n’a pas plu du tout à la RIAA (Recording Industry Association of America), qui parle d’un « viol de copyright à une échelle inimaginable » et a décidé de porter l’affaire devant la justice. Ce qui, connaissant la puissance de l’industrie musicale, risque de finir assez mal pour Suno et consorts. Au moins, ils nous auront fait rigoler durant cette période difficile.

Twitter.com. Preuve que l’IA peut encore faire rêver les plus tordus d’entre nous, mais aussi excellente démonstration de la façon dont elle « comprend » l’anatomie humaine ou n’importe quoi d’autre (elle ne comprend rien, elle calcule des résultats probables et des interpolations), cette incroyable vidéo de gymnastes réalisée par IA, avec laquelle les prochains JO auront du mal à rivaliser. Existe aussi en version Tour de France.

Les bons plans matos

Par Furolith

Batterie externe Anker MagGo Power Bank 10 000 mAh (90 €). Sauf pour les férus de la digital detox, la batterie externe est un élément incontournable de la panoplie du vacancier moderne. Ce modèle, outre sa généreuse capacité, se démarque par sa recharge sans fil à attache magnétique Qi2 — en substance une version standardisée du MagSafe d’Apple, d’ores et déjà compatible iPhone 12 et ultérieurs, et bientôt avec certains smartphones Android. Évidemment, il permet aussi une bonne vieille recharge par USB à l’ancienne.

Batterie externe Iniu 10 000 mAh (23 €). De même capacité que le modèle Anker, cette batterie se contente d’une recharge par USB-C, compatible Power Delivery jusqu’à 20 W. Moins pratique et moins rapide, donc. Et aussi moins chère de 75 %, alors…

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published (・ω・)

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles, par Ambroise Garel

L’article gratuit de la semaine : Quand les jeux deviennent des capsules temporelles. C’est quand même fou, dès qu’on laisse les Français choisir, ils votent réac’. Regardez : deux semaines après avoir choisi de rendre gratuit un article qui évoquait de façon fort nostalgique les grandes heures du MMO Dofus, les lecteurs de Canard PC ont élu un article sur les souvenirs d’enfance enfouis dans nos jeux vidéo.

Et aussi :

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo, par Ambroise Garel

Elden Ring. Vous pouvez l’avouer librement, vous êtes ici dans un safe space, entouré d’amis : non, vous n’avez jamais joué à Elden Ring. Voilà, c’est comme ça, vous n’avez jamais trouvé le temps, vous avez honte mais c’est la vie. Eh bien réjouissez-vous, c’est le moment ou jamais de rattraper votre retard et de passer un été devant le dernier FromSoftware, à l’abri des dangereux rayons solaires. 32,99 € (-45 %) jusqu’au 11/07.

Et aussi :

