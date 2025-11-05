Édito

La semaine dernière, je me suis rendu à Strasbourg pour l’édition 2025 de Numériques en communs (NEC). L’occasion d’assister à un tas de conférences passionnantes et rencontrer des gens qui, comment dire… ressemblaient beaucoup à la façon dont j’imagine le lecteur ou la lectrice type du Pavé numérique (mais peut-être me trompé-je, répondez à notre sondage lecteurs pour nous dire qui vous êtes vraiment) : CSP+ et doté d’un capital culturel presque aussi impressionnant que la quantité de stickers collés au dos de son MacBook Air. Bref, quelqu’un qui, dans ces vies de plus en plus numérisées qui sont les nôtres, est à l’aise. Ce qui n’est pas, loin s’en faut, le cas de tout le monde.

Si chacun d’entre nous, dans notre milieu VIP de gens-qui-s’y-connaissent, a son avis de café du commerce sur les difficultés rencontrées par les « autres » (les personnes âgées ont du mal avec les services publics en ligne, les jeunes ne savent plus utiliser un ordinateur à cause de l’interface des smartphones qui leur mâche le travail…), il est souvent assez peu informé. Car ces autres, justement, nous ne les connaissons pas, ou peu. D’où la valeur du travail qu’étaient venus présenter à NEC chercheurs et membres d’associations.

Bibi Reisdorf est professeure à l’université de Caroline du Nord, où elle s’intéresse à l’accès au numérique des populations marginalisées. Ses travaux ont révélé que les métriques qu’on utilise couramment pour mesurer l’accès au numérique des personnes en difficulté sont, pour le dire crûment, complètement pétées. La plupart des enquêtes se contentent de mesurer le taux d’équipement (quel pourcentage des gens ont un PC, un smartphone…) et, dans nos pays développés, les chiffres sont plutôt bons. Ce qui permet aux décideurs de conclure que tout va très bien madame la marquise.

Or, personne ne se demande jamais dans quel état se trouve cet équipement et quelles sont ses conditions d’utilisation : vieux PC mal entretenus et incapables de se connecter à une visioconférence, smartphones à la mémoire tellement rachitique qu’ils sont inutilisables, matériel partagé entre cinq personnes d’un même foyer. Conclusion du travail de Reisdorf : non seulement le taux de « sous-équipement » est largement plus élevé que celui de non-équipement, mais il se révèle un bien meilleur prédicteur de l’échec scolaire des enfants.

L’un des problèmes, explique-t-elle, est qu’on n’écoute pas les gens. Pour les équiper, de gré ou de force, on leur donne de l’équipement sans savoir s’il est adapté à leurs compétences ou à leurs conditions d’existence (et de citer le cas de personnes hébergées en foyer qui ont reçu un ordinateur portable, extrêmement encombrant et facile à voler, quand un bon smartphone leur aurait été mille fois plus utile) plutôt que de partir de leur expérience vécue.

Marie Bancal, directrice adjointe de Pix, pense aussi qu’améliorer les compétences de la population nécessite de se poser la question de ses préoccupations. « Personne ne se lève un matin en se disant “je vais passer une heure à développer mes compétences numériques”. » Alors qu’en partant de la réalité quotidienne des gens, de cas concrets, par exemple la volonté d’utiliser les plateformes permettant de suivre la scolarité de leurs enfants, on peut les motiver à s’approprier ces outils et les voir, partant de ce point de départ, développer peu à peu des compétences.

Ici comme ailleurs, le problème est toujours le même : cesser de penser et de décider à la place de ceux qu’on veut aider, et plutôt leur donner la parole. Ce qui, dans un monde aussi élitiste que celui du numérique, peuplé de passionnés qui ont souvent tant de mal à comprendre que ce qui est évident pour eux ne l’est pas pour tous, n’est pas une mince affaire.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

LExpress.fr. La semaine dernière, Nvidia a été la première entreprise de l’histoire à dépasser le seuil des 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. La boîte de Jensen Huang, qui n’était encore récemment qu’une humble fabrique de petites puces graphiques pour jouer à des jeux vidéo rigolos, vaut désormais davantage que toutes les banques étatsuniennes et canadiennes réunies. Pour la petite histoire, et même si la comparaison n’a pas grand sens, 5 000 milliards de dollars équivalent à 16 % du PIB américain et à une fois et demie celui de la France. Par ailleurs, le ratio P/E de Nvidia (la capitalisation boursière divisée par le résultat net) est de 57,22. Ce qui, n’importe quel analyste vous le dira, est signe que tout va bien.

LeParisien.fr. Après l’édito, c’est décidément un numéro Pavé 100 % Straßburg, puisqu’on apprend que Virginie Joron, candidate RN à la mairie de cette belle ville, a utilisé l’IA pour générer de fausses images de rues sales dans des posts déplorant la soi-disant dégradation de la ville. Un énorme gâchis d’énergie quand on pense que, pour faire des photos de rues dégueu’, il lui suffisait de prendre un TGV 100 % décarboné pour se rendre à Paris.

FranceInfo.fr. L’IA sera-t-elle aux cols blancs ce que l’automatisation a été aux cols bleus et la chasse aux colverts ? On peut le craindre. Amazon s’apprête en effet à licencier près de 30 000 employés de bureau afin de « réaffecter des ressources », notamment dans la transition vers l’IA.

Finance.Yahoo.com. Même après avoir claqué des dizaines de milliers d’euros dans des NFT de singes et souscrit à trois crédits revolving à 350 %, vous ne parvenez toujours pas à être ruiné ? Rassurez-vous, la fintech a une solution : Coverd, une nouvelle startup qui vous permet de participer à des minijeux pour vous faire rembourser vos dépenses. Ou, pour le dire autrement, de « parier sur ses factures OnlyFans et sa pension alimentaire », phrase incroyable qui donne une idée assez claire du genre de clients que cherche à séduire Coverd.

Et un article PLUS LONG à lire quand vous aurez LE TEMPS au milieu de cette existence TRÉPIDANTE :

TheGuardian.com. Madeleine Aggeler, journaliste au Guardian, a passé une semaine avec Friend, l’assistant IA qu’on porte autour du cou, pour que nous n’ayons pas à le faire. On l’en remercie.

Si vous pensez ne pas pouvoir éprouver d’empathie pour un robot, vous changerez sans doute d’avis après avoir vu cette pauvre chose arthritique et habillée d’un pyjama grotesque tenter de remplir un lave-vaisselle.

