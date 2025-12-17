Édito

Par Ambroise Garel

Vous avez sans doute entendu parler de cette histoire : Walk My Walk, le dernier tube de Breaking Rust, un « groupe » de country entièrement généré par IA, se serait retrouvé en tête des ventes. C’est à la fois vrai (oui, le morceau a connu une certaine viralité et a fini numéro un des ventes de country) et moins significatif qu’on a pu le dire (à l’ère du streaming, les ventes sont si peu nombreuses qu’elles comptent peu et sont faciles à trafiquer). Mais la question de savoir si Walk My Walk est numéro un est finalement assez secondaire. Le plus important est ailleurs. Aussi, pour commencer, je vous invite à vous faire un avis en écoutant le morceau, qui est disponible en intégralité sur la page Wikipédia du groupe.

Pause. Relisez cette dernière phrase et demandez-vous ce qui ne va pas. Vous avez trouvé ?

Oui, Walk My Walk est disponible in extenso sur Wikipédia, pour une raison toute bête : cette chanson étant « l’œuvre d’un algorithme ou d’une intelligence artificielle » et « ne contenant pas assez de travail d’un auteur humain », elle n’est, en l’état actuel du droit, pas protégée par le droit d’auteur. Elle peut donc être légalement copiée n’importe où, sur les serveurs de Wikimédia ou sur le vôtre si l’envie vous en prend.

Nouvelle pause, histoire de réaliser le précédent historique que cela constitue : vous pouvez copier et distribuer légalement, pour en faire ce que vous voulez, une chanson très populaire.

Dans un article passionnant que j’avais cité à la fin du dernier édito sans avoir la place de développer, Cory Doctorow parle entre autres des angles morts de nos débats sur l’IA et la propriété intellectuelle. Par exemple, je vous le donne en mille, du fait que les œuvres générées par IA ne sont pas couvertes par le droit d’auteur. Il y voit une chance pour les créateurs qui, selon lui, vont devenir indispensables, ne serait-ce que parce que sans auteur humain pour cosigner la production d’une IA, cette dernière ne pourra être protégée. Ça se discute. Ce qui est certain en revanche, c’est que, comme toujours avec l’IA, nous entrons en terre inconnue.

Aujourd’hui, tout un chacun peut distribuer la musique de Breaking Rust, l’utiliser pour promouvoir ses propres morceaux en tirant profit de sa notoriété, la remixer et en créer des déclinaisons sans la moindre autorisation, pourquoi pas en inclure des bouts entiers dans un album « collaboratif » vendu sur Bandcamp. Demain, quand apparaîtra (et ça arrivera, aucun doute) une superstar de l’IA écoutée par des millions de gens — appelons-la Taylor Swoft —, une bande de codeurs pourra monter une plateforme concurrente à Spotify qui rémunère mieux les artistes et en faire la promo en disant, sans qu’aucune maison de disque ne puisse rien y faire, « vous ne perdrez rien en venant chez nous, nous avons tous les titres de Taylor Swoft ». Il y a là un réservoir infini de possibilités créatives (et, pour les cyniques, de revenus) qu’on commence à peine à concevoir, tout comme les musiciens commencent à peine à découvrir les possibilités artistiques offertes par l’IA (à ce sujet, lire cet excellent article de Sophian Fanen).

Par conséquent, on peut se demander s’il est si pertinent de poser le problème comme on le fait souvent, en faisant de la musique assistée par IA la simple concurrente mécanique, « aux paroles sans profondeur et aux mélodies sans intérêt », venue voler le travail de créateurs humains par essence sincères. Après tout, les labels n’ont pas attendu l’IA pour produire à la chaîne du contenu dérivatif à vocation purement commerciale et les créateurs originaux ont toujours dû faire face à une énorme masse de caca industriel. De ce point de vue, le fait que le cowboy foireux de Breaking Rust connaisse le succès nous en apprend moins sur l’IA que sur le succès (et sur l’état de la country mainstream).

Reste que la nature particulière de l’IAgen provoque des réactions aussi fortes qu’intéressantes. Certaines personnes émues par les paroles de Walk My Walk se sont senties flouées en apprenant qu’elles sortaient d’une machine, comme si leur sentiment en devenait moins authentique. D’autres ont décrété qu’Aubierre Taylor n’était pas un vrai artiste parce qu’il s’était contenté de taper des prompts, ce qui, au-delà du cas précis de Taylor, dont je ne sais rien, est très discutable. S’il est clair que la plupart des auteurs de slop cherchent juste à faire du fric sans trop se fouler (ce ne sont pas les premiers dans l’histoire de la production musicale), l’idée que la valeur d’une œuvre dépendrait du travail fourni ou de la virtuosité de l’artiste a de quoi faire rigoler n’importe quel philosophe de l’art né après 1900. Par ailleurs, affirmer qu’une nouvelle technologie, parce qu’elle repose sur l’emprunt à d’autres artistes et dispense d’une certaine maîtrise technique, ne saurait avoir de valeur artistique, n’a rien de neuf.

« [Cette technologie] est tout simplement un autre mot pour parler de vol. Toute personne qui prétend qu’il y a la moindre créativité dans [cette technologie] n’a jamais rien fait de créatif de sa vie. » Ces propos datent de 1989. Mark Volman, chanteur des Turtles, y parlait du sampling. Qui en dirait la même chose aujourd’hui ? Il n’y a aucune raison de penser qu’à mesure qu’elle trouvera sa place dans les pratiques des créateurs humains (pour le pire avec le slop, pour le meilleur en « permettant de jouer d’un saxophone avec un archet », comme le dit Philippe Esling dans l’article cité plus haut), l’IAgen ne parviendra pas à s’intégrer au paysage légal, artistique et économique de la création, comme tous les outils apparus avant elle.

Cela sera difficile, cela posera des problèmes inédits (contrairement aux auteurs d’un sample, il est impossible de signer un accord d’utilisation avec les « sources » d’une chanson générée par Suno) mais, comme toujours, cela arrivera. Après combien de procès et avec quel effet sur la création musicale, bien malin qui peut aujourd’hui le prédire.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Text within this block will maintain its original spacing when published (￣︿￣)

Reuters.com. Vous le savez sans doute, l’Australie a interdit l’usage des réseaux sociaux aux moins de 16 ans car, comme disaient à peu près les Shadoks, « quand on n’a pas de solution à un problème (les RS), il faut toujours taper sur les mêmes (les jeunes) ». La veille de la mise en place de l’interdiction, dans un de ces moments de communion dont Internet a le secret, les pré-ados Australiens se sont réunis sur les réseaux pour dire au revoir à leurs amis virtuels. Puis, dans un autre de ces moments dont Internet a le secret, ils sont sans doute tous partis sur des forums interlopes genre 4chan ou 8kun qui ne sont pas concernés par le ban, car le législateur ne peut penser à tout.

Gizmodo.com. Dernière conséquence imprévue de la généralisation des LLM, les usagers se mettent à réclamer aux bibliothécaires des livres sortis de l’hallucination d’une IA. Ce ne serait pas si grave si, une fois informés que le livre en question n’a jamais existé, ils ne continuaient pas à insister que si si il existe, comme si la parole d’un chatbot valait celle d’une personne dont le travail est précisément de conserver et de fournir des bouquins. Après, vous me direz, ça fait un moment que les gens suivent les conseils médicaux d’instagrammeurs.

ExtremeTech.com. Comme dit l’adage, « on peut conduire un cheval à l’abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à utiliser Windows 11 ». Microsoft est en effet revenu sur ses ambitions en matière d’IA après s’être aperçu que moins de gens que prévu utilisaient Copilot, ce qui est bien dommage. En cette époque de burnout généralisé, normaliser l’usage d’une machine qui pond à la chaîne des tableaux Excel pétés aurait eu le mérite de pousser tout le monde à lever le pied sur le niveau d’exigence.

Et un article PLUS LONG à lire quand vous aurez LE TEMPS au milieu de cette existence TRÉPIDANTE :

RadioFrance.fr. Pas un article mais un débat (c’est comme un article, mais avec des gens qui s’engueulent) consacré à l’usage de l’IA en médecine, probablement l’un des domaines où les promesses et les dangers sont, comme disent les spécialistes, les plus zinzins. D’un côté, des gens qui balancent leur dossier médical dans ChatGPT (si si) et de gros problèmes légaux — qui est responsable si une IA radiologue rate un cancer ? De l’autre, une progression fulgurante de la médecine prédictive (à tel point qu’on a vu apparaître le concept de « pré-malade »), des traitements personnalisés prometteurs et des LLM qui se révèlent d’utiles collaborateurs pour des généralistes surchargés.

Les bons plans matos

Idée cadeau n° 1 : enceinte portable Ultimate Ears Wonderboom 4 (57 €). En promo en ce moment, cette petite enceinte portable Ultimate Ears (une marque de Logitech) se trimbale vraiment partout puisqu’elle est sans fil (Bluetooth), étanche et flottante. Curiosité : on peut en coupler deux pour obtenir de la stéréo.

Idée cadeau n° 2 : écouteurs sans fil Soundcore Sport X20 (63 €). Pas mal de promos sur les produits Anker jusqu’à Noël, dont ces écouteurs pour le sport qui sont ceux que j’utilise depuis un moment. Ils sont confortables, avec des crochets rotatifs et extensibles pour toutes les oreilles, et bien étanches (IP68). Réduction de bruit correcte, autonomie impeccable.

Les liens ajoutés à cette sélection peuvent nous valoir une commission.

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published ( •̀_•́)=ε [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅]

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : 2026, l’annus horribilis du hardware

Et aussi :

En test : Rhythm Doctor

En test : News Tower

En test : Routine

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « LESBOULESDENOEL » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue GamesPlanet jusqu’à fin décembre.

Quelques suggestions parmi les réductions à venir :

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Un podcast de jeu de rôle haletant dans l’univers de Marvel qui suit une équipe de X-Men dans des aventures pleines de rebondissements.

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

Le jour où le prochain Edward Hopper voudra peindre la mélancolie de l’Amérique d’aujourd’hui, il pourra s’inspirer de cette image déchirante d’un robot de livraison arrêté net par la fin du trottoir.

À lire dans la partie premium

Les chroniques qui suivent sont réservées à nos abonnés payants.

➫ Bit Brother : LLM : insecure by design?

➫ Billevesées du Web : Faut-il laisser une IA choisir le cadeau de Noël de votre mère ?

➫ Impr/écran