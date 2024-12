Photo by Traxer on Unsplash

Édito

Par Ambroise Garel

Alors que nous nous apprêtons tous à partir en vacances — Le Pavé numérique lui-même s’en va le temps de deux numéros best-of, mais reviendra le 8 janvier, chargé de surprises pour l’an nouveau — accordons-nous tout de même le temps de quelques considérations déprimantes, histoire d’arroser de larmes amères la dinde de Noël.

Cela ne vous aura pas échappé, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain a eu lieu avec la bienveillance, et souvent même le soutien direct, des GAFAM. Ce qui constitue en soi une évolution majeure, bien que facilement explicable. Historiquement plutôt démocrates, les barons de la tech, à mesure qu’ils gagnaient en puissance, ont commencé à souffrir des réglementations et des lois limitant leur pouvoir et réalisé que le Parti républicain (surtout dans sa version trumpisto-libertario-teapartiste) serait plus à même de les en débarrasser.

Pari gagné. La présidence Trump 2 semble partie pour battre des records en matière de ploutocratie et pour mettre en place un régime où l’argent fait le droit. Régime que les soutiens milliardaires de Trump, Musk en tête, comptent bien utiliser pour défendre leurs intérêts. Mais il suffit de lire les inepties quotidiennes de Musk sur X pour réaliser que nous n’en sommes pas arrivés là uniquement pour des histoires de gros sous.

Il existe derrière le projet de la tech et celui de Trump de vraies convergences philosophiques, qui reposent toutes deux sur une vision naïvement objectiviste du monde. La même façon de considérer comme une contrainte exogène toute tentative de légiférer pour le bien commun, que ce soit par le biais de normes de sécurité ou de lois favorisant l’inclusivité. La même tendance à opposer à « l’idéologie » les décisions, par essence neutres et objectives, des IA ou du marché — et notamment de celui des cryptos, débarrassé des manigances des banques centrales et de la SEC.

Le refus du politique. Voilà peut-être le seul point commun à l’assemblage hétéroclite rassemblé autour de Trump, et à tout le mouvement dont est né la réaction 2.0.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Text within this block will maintain its original spacing when published („ಡωಡ„)

Unilad.com. Tout semblait sourire à Haliey « Hawk Tuah » Welch, devenue célèbre du jour au lendemain pour avoir mimé une fellation lors d’un micro-trottoir. En l’espace de même pas six mois, elle a lancé un podcast désormais dans le Top 3 de Spotify et un site de rencontre par IA. Mais il n'y a pas loin du Capitole à la roche Tarpéienne, et Welch, trop gourmande, a voulu lancer son shitcoin, lequel s’est vite cassé la gueule, au grand désespoir des crétins qui en avaient acheté, qui accusent leur ex-idole d’escroquerie. Sic transit gloria mundi et bon courage à quiconque voudrait expliquer cette histoire à une personne née avant 1960.

TheVerge.com. Je me rappellerai toujours de ce voyage de presse en Californie, fin juin 2014, peu après le lancement des premières Google Glass. À chaque fois qu’un type (car c’était toujours des types) qui en portait pénétrait dans une salle du Los Angeles Convention Center, la tension dans la pièce montait immédiatement, tout le monde se demandait s’il était filmé, essayait de sortir de son champ de vision. C’est là que j’ai su que ce produit, dont la production a été interrompue en 2015, était destiné à un brillant avenir. Dix ans plus tard, Google semble pourtant bien décidé à s’aventurer à nouveau sur le marché des lunettes connectées, cette fois-ci assorties d’un assistant IA. Tout devrait bien se passer.

Les bons plans matos

Par Furolith

UGREEN Switch USB 3.0 Commutateur KVM 4 Ports USB pour 2 PC (24 €). Le problème avec ces périphériques qu’on accumule, c’est qu’on finit par ne plus avoir d’endroit où les brancher. Pour y parvenir sans perdre de place, un petit commutateur USB suffit. Celui-ci permet en plus de partager les périphériques entre deux PC différents.

AILKIN 2024 Amplificateur Wi-Fi (32 €). Parfois, en plus d’être nombreux, les gadgets ont l’outrecuidance d’être loin, à savoir hors de portée de la pauvre box Wi-Fi posée dans le placard du salon. Il est alors temps d’investir dans un routeur Wi-Fi ou, plus économique, dans un amplificateur Wi-Fi qui se contentera de reproduire le signal.

Les liens ajoutés à cette sélection peuvent nous valoir une commission.

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published (°□°)︵‿︵‿

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : En test — Indiana Jones et le Cercle ancien

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Les soldes de Noël ont commencé chez GamesPlanet, avec 1 600 jeux soldés et chaque semaine de nouvelles promos. Parmi les meilleures ventes de cette semaine (jusqu’au dimanche 22 décembre) :

Le code promo « NOEL » vous offrira une réduction supplémentaire sur l’ensemble du catalogue GamesPlanet jusqu’à la fin du mois de décembre.

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Recrutez dans la tech, faites connaître votre marque ou présentez vos produits ici, et soutenez une publication indépendante.

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

Créer un bot IA qui contredit systématiquement son interlocuteur pour générer de l’engagement est en soi une bonne idée d’escroquerie, mais le voir nier sa propre existence pour faire du clic marque l’entrée du spamming dans une ère métaphysique. Rions-en tant qu’on peut encore.

À lire dans la partie premium

Les chroniques qui suivent sont réservées à nos abonnés payants.

➫ Bit Brother : Souveraineté numérique : l'extrême droite à l'offensive

➫ Billevesées du Web : Réviser ses cours grâce à l’ASMR, c’est possible

➫ À quoi jouer ce week-end ?