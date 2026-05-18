NUMÉRO SPÉCIAL : Peut-on copyrighter un mème généré par IA ?

Par Antoine Hasday

Mementum Lab est une agence parisienne de créateurs qui représente des « auteurs » de mèmes italian brainrot (des monstres absurdes aux noms idiots, générés par IA et ultra populaires chez les jeunes générations). Or, cette dernière est la cible d’une plainte des développeurs d’un mini-jeu Roblox très célèbre, « Steal A Brainrot », qui met en scène certains de ces personnages. Les développeurs du jeu reprochent à Mementum de les avoir sommés abusivement de ne plus utiliser les créations des « artistes » qu’ils représentent. Cela peut sembler absurde, mais pose une question aussi vertigineuse qu’essentielle : peut-on revendiquer la propriété d’une œuvre produite à l’aide d’une IA génératrice ?

Jusqu’ici, la messe semblait dite : nul ne saurait revendiquer de droits d’auteur sur une image, vidéo ou musique bricolée par un LLM — lui-même fruit de l’ingestion non rétribuée d’une quantité pantagruélique d’œuvres humaines copyrightées. Mais sur le plan du droit, la question est loin d’être tranchée et promet d’intenses confrontations dans les prétoires.

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