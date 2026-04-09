Il ne vous reste plus que deux jours pour commander le premier numéro du Papier numérique, la revue papier du Pavé numérique.

Une fois ce financement participatif terminé, ce numéro ne sera plus disponible en commande anticipée. Par ailleurs, le tirage étant calculé au plus près en fonction des précommandes, nous ne disposerons que de réserves très limitées.

Vous hésitez encore ? Ivan Gaudé, directeur de la publication, et Ambroise Garel, rédacteur en chef, répondent ici à toutes vos questions :

Rappelons que ce premier numéro a pour thème : « Comment la tech a pris le pouvoir aux États-Unis ».

Le milieu américain de la tech, qui conservait jusqu’alors une certaine distance avec le pouvoir politique, s’est allié avec le mouvement réactionnaire MAGA de Donald Trump, au point de créer la première « clictature », mélange de démocratie autoritaire et d’oligarchie tenue par quelques barons de la Silicon Valley. Cette bascule vers une nouvelle forme de gouvernement — à la fois inédite, dangereuse et bizarrement proche des prédictions des auteurs de science-fiction et de cyberpunk — était le sujet parfait pour ce premier numéro de notre revue.

Outre le dossier principal inédit, vous retrouverez dans ce premier numéro le meilleur des chroniques, reportages, enquêtes et interviews auparavant réservés aux abonnés payants du Pavé numérique, rassemblés autour de trois grands thèmes d’actualité :

Promesses et misères de l’IA. L’IA générative est partout. Jamais une technologie n’a été aussi rapidement adoptée par le public, jamais non plus les créateurs d’une révolution technique n’ont autant forcé pour convaincre les réfractaires de l’utiliser. De la création d’œuvres sans aucune intervention humaine à l’IA devenue pour certains une religion, petit tour d’horizon des promesses et des dangers de ses usages.

Internet, terre hostile. La multiplication des opérations d’influence et des menaces cyber font qu’Internet est devenu un lieu d’affrontement privilégié entre puissances. Et tandis que les criminels traditionnels voient dans le cyber un nouvel axe de développement de leurs activités, de nouveaux mouvements terroristes et criminels nés sur Internet commencent à inquiéter les autorités.

Demain sera différent. Sous l’effet croisé d’Internet et de l’IA, notre rapport au langage, à la propriété et même à la réalité change rapidement. Tandis que certains rêvent de surfer sur ces changements pour inaugurer de nouveaux rapports au monde, les apôtres de la déconnexion se font de plus en plus nombreux et les nouvelles générations fantasment le retour à un monde offline qu’elles n’ont jamais connu.

Et en bonus :

Une nouvelle d’anticipation inédite du romancier Jean Baret.

Cinq créations inédites du dessinateur Renaud Scheidt, dit Reno.

Précommandez votre exemplaire dès aujourd’hui en participant à notre campagne de financement participatif !