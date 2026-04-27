PODCAST : Enseigner l'informatique à l'heure de l'IA

Dans ce numéro de « La Vigie », nous nous intéressons à l’enseignement de l’informatique dans l’université et à son évolution. De génération en génération, les étudiants arrivent doués de compétences différentes. La génération qui a connu le MS-DOS et celle qui a grandi avec un smartphone ont-elles la même approche de l’informatique ? Quelle différence dans leur compréhension d’un métier qui, au fil des années et des modes (big data, cybersécurité…), n'a cessé d'évoluer ? Et, bien sûr, nous parlerons de l’IA. Quelle place lui donner ? Rend-elle l’évaluation impossible ? Comment préparer les futurs programmeurs à un monde professionnel dans lequel leur rôle risque d’être très différent de celui qu’on connaît aujourd’hui ? Je poserai toutes ces questions et bien d’autres à Carine Pivoteau, maître de conférence en informatique à l’Université Gustave Eiffel.

Une conversation entre Ambroise Garel, rédacteur en chef du Pavé numérique, et Carine Pivoteau, maître de conférence à l’Université Gustave Eiffel.