PODCAST : Entretien exclusif avec Adrienne Charmet, de l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information)

Ransomwares de cybercriminels, opérations de hacking et d’espionnage d’acteurs hostiles, les menaces cyber ne manquent pas et, entre contexte géopolitique instable et approche des J.O, ne risquent pas d’aller en diminuant. En France, c’est une agence interministérielle, l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) qui est chargée d’identifier et de lutter contre ces menaces. Pour nous parler de l’agence et de ses missions, nous recevons dans cet épisode exceptionnel Adrienne Charmet, cheffe de pôle au sein de la division « connaissance et anticipation » de l'ANSSI.

Entretien mené par Ambroise Garel, rédacteur en chef du Pavé numérique.

Pour aller plus loin :

Le panorama 2023 de la cybermenace, publié par l’ANSSI.

