PODCAST : Framasoft, le logiciel libre et l'avenir d'Internet
Seizième épisode de « La Vigie », le podcast du Pavé numérique.
févr. 23, 2026
Depuis 2001, l’association Framasoft promeut les logiciels libres, l’Internet ouvert et les solutions alternatives à celles proposées par les GAFAM. Dans ce nouveau numéro de la Vigie, nous avons choisi de donner la paroles à Simon Giraudot et Frédéric Urbain, bénévoles de longue date de Framasoft, afin de revenir sur l’histoire et les missions de l’association, mais aussi de parler de l’Internet d’aujourd’hui et de demain. La « dégooglisation » prônée par Framasoft devient-elle un impératif dans le contexte géopolitique actuel ? Quels sont les freins qui restent à l’adoption des logiciels libres ? Quel avenir peut-on imaginer pour Internet en dehors des grandes plateformes ?

Une conversation entre Ambroise Garel, rédacteur en chef du Pavé numérique, Simon Giraudot et Frédéric Urbain, bénévoles chez Framasoft.

Note : la liaison audio avec Frédéric Urbain connaît quelques problèmes au cours des dix premières minutes, nous vous prions de nous excuser pour la qualité sonore dégradée.

