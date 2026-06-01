PODCAST : IA génératives et propriété intellectuelle

Ce numéro de « La Vigie » est consacré aux bouleversements que l’arrivée des IA génératives entraîne dans les questions de propriété intellectuelle. Comment qualifier l’entraînement des grands modèles de langage sur des documents protégés ? S’agit-il de vol, de contrefaçon, d’indexation ou d’autre chose ? Peut-on qualifier le préjudice subi par un artiste qui verrait des œuvres « à sa manière » générées par une IA entraînée sur son travail sans qu’il ait été compensé ? Qui est réellement l’auteur d’un texte, une image ou d’une vidéo générée par intelligence artificielle ? Un prompt est-il une création de l’esprit ? Et, bien sûr, comment deux traditions juridiques très différentes, l’une américaine, l’autre européenne, vont-elles pouvoir s’entendre sur ces sujets ? Je poserai toutes ces questions et bien d’autres à Jean Baret, docteur en droit et avocat au barreau de Paris.

En complément à ce podcast, je vous invite également à lire le dernier « long format » du Pavé numérique, dans lequel Antoine Hasday évoque les batailles juridiques en cours au sujet des mèmes générés par IA.

Une conversation entre Ambroise Garel, rédacteur en chef du Pavé numérique, et Jean Baret, docteur en droit et avocat au barreau de Paris.