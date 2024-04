PODCAST : La blockchain à tête reposée

Dans ce nouvel épisode de « La Vigie », nous avons choisi de revenir sur la blockchain. Elle permet aux cryptobros de spéculer et d’échanger des photos de singe, mais a-t-elle aussi des usages réels ? Est-elle aujourd’hui utilisée par les banques et les assurances ? Que permet-elle de faire que ne pourrait accomplir une base de données classique ? Quels sont les enjeux techniques et politiques de la décentralisation qu’elle rend possible ? Et au fait, comment ça marche exactement une blockchain ? Pour répondre à toutes ces questions et à bien d’autres, nous recevons Nicolas Biri, dont le métier consiste à développer des architectures utilisant la blockchain.

Une conversation-débat entre Ambroise Garel, rédacteur en chef du Pavé numérique, et Nicolas Biri, directeur architecture logicielle chez Input Output Global.