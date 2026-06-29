PODCAST : L'art et les IA

Si la génération d’images et de contenu plastique et artistique par les IA fait l’objet de nombreux commentaires, ces derniers se contentent le plus souvent de déplorer le préjudice qu’elle infligerait aux créateurs humains ou de remarquer que « l’art IA » ne saurait constituer une forme authentique et légitime d’art : pas suffisamment incarné, condamné à la médiocrité, ne nécessitant aucun talent ni aucune créativité.

Dans ce numéro de la Vigie, nous tenterons de prendre les potentialités artistiques de l’IA au sérieux pour nous demander ce qu’est, au juste, cet objet artistique non identifié. Comment la génération par IA s’inscrit-elle dans la continuité des arts combinatoires, génératifs et numériques ? En quoi constitue-t-elle au contraire une rupture ? Comment les artistes utilisent-ils aujourd’hui ces outils ? Comment penser les productions d’une machine qui ne nous fournit pas de représentations directes du monde mais des « représentations de nos représentations » ? Quelles esthétiques « pop art » rendent-elles possibles, entre deepfakes et brainrot ? Enfin, l’IA, dont les capacités dépassent de plus en plus la simple recombinaison d’éléments existants pour s’approcher d’une authentique exploration créative, peut-elle elle-même prétendre au statut d’artiste ? Et doit-elle nous amener à changer de regard sur la créativité humaine ?

J’évoquerai toutes ces questions et bien d’autres en compagnie de Jim Gabaret, philosophe et auteur de L’Art des IA, publié aux éditions PUF à l’automne dernier.

Une conversation entre Ambroise Garel, rédacteur en chef du Pavé numérique, et Jim Gabaret, agrégé et docteur en philosophie, chercheur associé à l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne.