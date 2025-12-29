PODCAST : Le pire de la tech en 2025

Pour ce numéro d’entre les fêtes, et pour changer un peu, un sujet léger. En compagnie de Julie Le Baron, nous allons revenir sur les pires objets inventés par l’industrie de la tech en 2025, histoire de vous rassurer (finalement, vos cadeaux de Noël n’étaient pas si mal) mais aussi de faire un point sur les dernières tendances en matière de gadgets absurdes, entre barbecues IA qui vous suggèrent des recettes quand vous leur montrez une carotte, et robots à transporter les robots aspirateurs en haut des escaliers.

Une conversation entre Ambroise Garel, rédacteur en chef du Pavé numérique, et Julie Le Baron, rédactrice en chef de Canard PC.