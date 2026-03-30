Le Pavé numérique

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Le Pavé numérique Podcast
PODCAST : Les IA agentiques, en pratique
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PODCAST : Les IA agentiques, en pratique

Dix-septième épisode de « La Vigie », le podcast du Pavé numérique.
mars 30, 2026
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Dans ce numéro de « La Vigie », nous allons nous intéresser aux IA agentiques et surtout aux conséquences pratiques de leur usage. On les savait déjà capables de programmer et de répondre à nos mails, on découvre aujourd’hui qu’elles peuvent devenir de vrais collaborateurs créatifs. J’en discuterai avec Florian Herlicq, product leader chez Orus, qui depuis quelques mois tente de détourner l’usage d’IA destinées à la programmation, avec des résultats plus qu’intéressants, mais aussi quelque peu inquiétants pour l’avenir de la création et des métiers de la connaissance.

Une conversation entre Ambroise Garel, rédacteur en chef du Pavé numérique, et Florian Herlicq, product leader chez Orus.

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