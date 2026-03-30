PODCAST : Les IA agentiques, en pratique

Dans ce numéro de « La Vigie », nous allons nous intéresser aux IA agentiques et surtout aux conséquences pratiques de leur usage. On les savait déjà capables de programmer et de répondre à nos mails, on découvre aujourd’hui qu’elles peuvent devenir de vrais collaborateurs créatifs. J’en discuterai avec Florian Herlicq, product leader chez Orus, qui depuis quelques mois tente de détourner l’usage d’IA destinées à la programmation, avec des résultats plus qu’intéressants, mais aussi quelque peu inquiétants pour l’avenir de la création et des métiers de la connaissance.

Une conversation entre Ambroise Garel, rédacteur en chef du Pavé numérique, et Florian Herlicq, product leader chez Orus.

Le blog de Florian Herlicq : bleuprint.eu