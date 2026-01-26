PODCAST : Les menaces qui pèsent sur la tech en 2026

Pour commencer dans la bonne humeur cette année déjà bien agitée, nous avons choisi de faire un état des lieux des menaces qui pèsent sur le monde de la tech en 2026. Nouvelles vulnérabilités techniques issues de la généralisation des LLM et du vibe coding, risques informationnels liés à la prolifération des deepfakes, chaos géopolitique qui oblige à se poser d’urgence la question de la souveraineté de nos données et de nos solutions techniques, les enjeux ne manquent pas. Nous en parlerons en compagnie de Louis Adam, journaliste spécialiste des questions de cybersécurité, que les lecteurs et lectrices du Pavé numérique connaissent bien puisqu’il y tient deux fois par mois la chronique « Bit Brother. »

Une conversation entre Ambroise Garel, rédacteur en chef du Pavé numérique, et Louis Adam, journaliste spécialiste des questions de cybersécurité.

