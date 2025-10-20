PODCAST : Les nouveaux

Dans ce nouvel épisode de « La Vigie », nous nous intéressons à « l’extrémisme nihiliste violent », ou NVE. C’est en effet sous ce nom que le FBI et les services de renseignement et de sécurité européens regroupent toute une constellation de communautés radicales issues pour certaines de l’extrême-droite, pour d’autres de courants antisociaux nés sur Internet.

Échange de vidéos violentes, recrutement de mineurs poussés à commettre des actes d’automutilation voire, dans certains cas extrêmes, des attentats. Nous tenterons de comprendre les origines de ces communautés, qui s’inscrivent dans l’histoire de la face obscure d’Internet, de Rotten.com au Gamergate. Mais nous verrons aussi leurs liens avec d’autres mouvements radicaux, comment elles ont fait de la violence un contenu viral comme un autre et pourquoi nombre d’actes violents récemment commis aux États-Unis comme en France semblent en utiliser les codes.

Une conversation-débat entre Ambroise Garel, rédacteur en chef du Pavé numérique, et Antoine Hasday, journaliste indépendant qui a signé des articles sur le NVE pour Mediapart et Numerama.