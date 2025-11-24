PODCAST : Quel rôle pour Wikipédia dans l'Internet de 2025 ?

⚠️ L’ABONNEMENT PREMIUM AU PAVÉ NUMÉRIQUE EST À -30 % JUSQU’À FIN NOVEMBRE, DERNIERS JOURS POUR EN PROFITER ⚠️

Dans ce nouvel épisode de « La Vigie », nous recevons Rémy Gerbet, directeur exécutif de Wikimédia France, pour parler de Wikipédia et de son rôle en 2025.

Comment sont organisés la fondation Wikimédia et ses différents projets ? Quelles évolutions l’encyclopédie a-t-elle connues depuis son lancement en 2001 ? D’abord critiquée pour son absence de légitimité, elle est peu à peu devenue l’un des derniers arbitres « objectifs » de la vérité sur un Internet de plus en plus polarisé. Nous verrons de quelles critiques et menaces elle a été la cible en France et ailleurs. Pour finir, nous nous intéresserons — évidemment — à la guerre que lui livrent aujourd’hui plusieurs acteurs de la Silicon Valley, dont Elon Musk, et sur les effets positifs et négatifs de l’IA sur ce qui est devenu l’une des plus anciennes institutions d’Internet.

Une conversation-débat entre Ambroise Garel, rédacteur en chef du Pavé numérique, et Rémy Gerbet, directeur exécutif de Wikimédia France.