Édito

Par Ambroise Garel

« Si vous pensiez vivre dans une dystopie technologique depuis quelques années déjà, accrochez-vous parce que vous n’avez encore rien vu », écrivait le toujours sémillant Paris Marx dans sa newsletter quelques jours après la victoire de Trump à la présentielle.

L’une des grandes nouveautés de ce trumpisme deuxième mouture est en effet l’omniprésence de la Silicon Valley libertarienne au sein de ses hautes sphères. Résumons. Un JD Vance proche de la PayPal Mafia et de son cortège de techbros réactionnaires. Un Trump qui a passé la campagne à flatter, sans doute par calcul plus que par conviction tant il leur a été hostile par le passé, les amateurs de cryptomonnaies — le cours du Bitcoin a d’ailleurs explosé suite à l’élection. Un Musk achevant avec la victoire de Trump sa lente montée en puissance, passant d’industriel indispensable à plusieurs activités stratégiques (spatial avec SpaceX, communications avec Starlink…) à celui de conseiller du prince.

Pourtant, paradoxalement, quand j’essaye d’imaginer à quel monde risque de donner naissance pareil attelage de libertariens, ce n’est pas à un techbro milliardaire que je pense, mais à Robert F. Kennedy, à qui Trump entend confier les questions de santé. Profondément antivax et complotiste, connu à la fois parce que son cerveau a été partiellement mangé par un ver et pour avoir abandonné une carcasse d’ours dans Central Park, Kennedy compte partir en guerre contre la Food and Drug Administration, à tel point que les plus pessimistes s’imaginent déjà vivre dans un pays où la polio aura fait son retour et où les normes sanitaires auront été tellement compromises qu’il sera dangereux de manger la viande achetée au supermarché.

Une évolution qui, finalement, ressemblerait un peu à celle de X, réseau dont la vibe évoque désormais les pires États faillis du tiers-monde, où l’on ne croise plus guère que des bandes de types violents et des arnaqueurs qui cherchent à profiter du chaos pour faire leur beurre, tandis que tous les gens sensés et autres entreprises respectables se sont barrés depuis longtemps (voir à ce sujet la chronique de Clément Pouré).

Qu’importe leur chapelle, le monde idéal dont rêvent les mineurs de bitcoin, libertariens et autres chantres de la dérégulation générale finit toujours par ressembler un peu à la même chose.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Arts-in-the-city.com. Ça devait finir par arriver. Un portrait d’Alan Turing réalisé par Ai-Da, robot peintre qui ressemble à un vieux mannequin d’une vitrine Zara sur lequel aurait été posé le scalp d’Agnès Varda, a été vendu 1,2 million par Sotheby’s. Et quand je dis que « ça » devait finir par arriver, je ne parle pas de l’apparition d’artistes robots plus bancables que les humains (le marché de l’art étant ce qu’il est, c’était une évidence) mais de la phase finale de la turingsploitation, qui a fait du pauvre Alan l’être humain dont l’image a été la plus marchandisée et vidée de son contenu politique après Che Guevara et Frida Kalho.

FranceTVInfo.fr. Dans un jugement dont il sera intéressant de voir s’il fera jurisprudence, Google a été condamné à verser 2 000 euros de dommages et intérêts à une plaignante pour avoir trop tardé à déréférencer une vidéo qui la mettait en scène sur le site French Bukkake. Jugement intéressant à deux titres. Tout d’abord parce que si Google n’était pas bien sûr hébergeur des vidéos (contrairement à French Bukkake, dont de nombreux collaborateurs sont poursuivis pour avoir tourné des vidéos mettant en scène des viols), il a la vertu de rappeler au site son obligation de retirer dans un « délai raisonnable » les contenus illégaux qui lui sont signalés. Ensuite parce qu’il m’a poussé, en prenant des notes pour ce numéro du Pavé numérique, à me demander à voix haute et en toute innocence « je ne me souviens jamais, il y a combien de “k” déjà dans bukkake ? », ce qui m’a valu des regards inquiets du reste de la rédaction.

FT.com. Dans un twist tellement manichéen qu’il semble sorti d’un de ces dessins animés écolos niais qu’on fait regarder aux enfants le matin pendant qu’ils avalent leurs céréales issues de la monoculture d’huile de palme, on apprend que le projet de Mark Zuckerberg de bâtir un datacenter IA alimenté à l’énergie nucléaire est tombé à l’eau. En cause, la découverte d’une espèce très rare (et très protégée) d’abeilles sur le lieu où il devait être construit. Prenant acte de sa défaite, Zuckerberg a probablement tapé du poing sur la table en s’exclamant « Saperlipopette ! La prochaine fois la Pat’Patrouille ne l’emportera pas ! » ou quelque chose comme ça.

