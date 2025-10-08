Édito

La semaine dernière, il était impossible d’ouvrir Internet (oui, tous les matins j’ouvre Internet, à l’aide d’une petite poignée en bois que je ferais mieux de verrouiller une bonne fois pour toutes) sans tomber sur un article à propos de Tilly Norwood. Jour après jour, les médias du monde entier faisaient leurs choux gras de la photo de cette jeune actrice défilant sur un tapis rouge, allant jusqu’à rapprocher son nom de celui de Claudia Cardinale.

Pareille obsession médiatique avait quelque chose de curieux, Norwood n’ayant non seulement jamais joué dans le moindre film ou la moindre pièce (son seul crédit d’actrice est ce mini-sketch pas drôle) mais, surtout, souffrant d’un handicap majeur : elle n’existe pas.

Il s’agit en effet d’une actrice 100 % IA, créée par une boîte du nom de Particle6. Une de ces « personnalités IA » dont on parlait la semaine dernière, mais qui aurait percé au point de se retrouver en tête des pages people. Cela alors que tous les professionnels savent bien qu’aucune agence de casting sérieuse ne fera jamais appel à une telle technologie sous peine de se griller auprès de tous ses clients. Bref, Particle6 a voulu se faire un coup de pub, ça a marché, tant mieux pour eux.

Mais pourquoi un tel engouement pour Norwood, alors que personne ne s’intéresse aux podcasteurs virtuels d’Inception Point dont on parlait la dernière fois, pourtant bien plus rentables ? Peut-être parce que les IA, finalement, sont de très bons people. Un podcasteur automatisé ne fait rêver personne, pas plus qu’un podcasteur humain. En revanche, une actrice IA, c’est glamour, ça attire l’œil. On aurait presque envie de l’interviewer. Un peu comme on aurait envie de savoir ce que « pense » Grok, le LLM bad boy, régulièrement personnifié, y compris par la presse tech qui nous apprend qu’il « s’excuse » à chacune de ses sorties nazies, comme la presse people le ferait en évoquant les dérapages d’une star.

C’est pourquoi il est important de choisir ses termes lorsqu’on parle d’IA. Ne pas personnifier les chatbots. Arrêter de présenter les agents IA comme des individus capables d’agentivité, encore moins comme des stars ou des people, aussi tentant que cela puisse être. Ne plus présenter les LLM comme des « intelligences ». Une actrice IA est un effet spécial, rien de plus. Un podcasteur IA est un outil combinant synthèse de texte et synthèse vocale, parfois utile (l’impressionnant NetbookLM de Google), mais en aucun cas une personne. Le reste n’est qu’illusion.

Une illusion que, comme toutes les autres illusions au sujet des IA, les entreprises prennent soin d’entretenir. Une fois celles-ci dissipées, le public risquerait de réaliser que, dans bien des cas, leurs créations n’apportent pas grand-chose.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

SFStandard.com. Les techbros ont-ils changé ? Cet article du SF Standard est certes un peu naïf et idéalise la Silicon Valley, qui sous ses dehors hippies a toujours été libertarienne. Mais il peut nous aider à comprendre pourquoi les patrons de la tech, qui se félicitaient il y a même pas cinq ans de réduire leur consommation d’énergie, s’enorgueillissent aujourd’hui de vouloir bâtir des data centers qui brûlent davantage de gigawatts que le Portugal et la Suisse réunis.

Pluralistic.net. Quand on demande à l’individu moyen ce qu’il pense de l’inévitable et prochaine explosion de la bulle IA, il répond généralement quelque chose comme « lol » ou « cheh. » Mais s’il est certes amusant d’imaginer un monde où l’on n’aura plus à écouter Sam Altman raconter absolument n’importe quoi et où les enfants joueront dans les flaques d’eau au milieu des ruines de data centers abandonnés, la réalité de la chute risque de ne pas être si rose. La bulle IA tient à flot quasiment à elle seule l’économie américaine et son explosion risque d’être bien plus douloureuse que celle des dotcoms en 2002.

Science.org. Si vous croyez encore que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, sachez que des chercheurs qui galéraient à recruter assez de sujets pour leurs études ont décidé d’avoir recours à des participants IA, notamment pour « simuler les réponses de membres de minorités sous-représentées dans les études » et je, euh, non, rien.

ScienceNews.org. Finissons quand même sur une bonne nouvelle et un usage intéressant de l’IA en sciences : cette dernière serait capable d’identifier les effets secondaires méconnus de certaines drogues en analysant des milliers de messages postés sur Reddit, posts qui jusqu’ici « n’étaient pas lus par les gens qui travaillent dans la santé publique » qui, je suppose, ont mieux à faire de leurs journées que de les passer sur des subreddits de stoners.

Et un article PLUS LONG à lire quand vous aurez LE TEMPS au milieu de cette existence TRÉPIDANTE :

ChadNauseam.com. « Ça doit être super facile d’écrire un programme de calculatrice comme celle de Windows, il suffit de faire exécuter les opérations demandées au CPU et d’afficher le résultat à l’écran. » Voilà ce que je pensais, en grand naïf, avant de lire cet article qui vous apprendra pourquoi il s’agit en réalité d’un problème affreusement complexe sur lequel des ingénieurs d’élite se sont arraché les cheveux.

Les bons plans matos

Casque sans fil et pas cher Logitech G435 (45 €, ou 33 € en offre Prime). Ce casque doté d’une double connexion sans fil (Bluetooth ou Lightspeed de Logitech) est une bonne option pour ceux qui veulent un casque-micro correct pour jouer à bon prix. Il est aujourd’hui vendu quasiment à la moitié de son prix de lancement.

SSD 2 To Samsung 990 Pro (159 €). Tant pour la RAM que pour les SSD, les prévisions de montée prochaine des prix sont alarmantes, en partie à cause des besoins de l’industrie des data centers qui préemptent une partie croissante de la production. Si vous devez changer un SSD de 1 To pour passer à 2 To, faites-le maintenant (par exemple avec celui-ci, recommandé par Canard PC Hardware).

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : le test de Hades II

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « CANARDPC » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue GamesPlanet jusqu’à la fin du mois d’octobre.

Quelques suggestions parmi les réductions à venir :

Sauf mention contraire, toutes les promos GamesPlanet sont livrées sous forme de clé Steam.

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

Apparemment, un groupe de gamins de neuf ans a commencé à dire « c’est de l’IA » quand ils ne croient pas quelque chose, prouvant une fois de plus que the kids are alright.

