Édito

Par Ambroise Garel

Cela ne vous aura sans doute pas échappé. La semaine dernière, Grok, l'IA conversationnelle de Musk, a été frappée d'une curieuse obsession et, durant quelques heures, s'est mise à radoter en boucle sur les meurtres de Sud-Africains blancs. Ce qui, une fois fait abstraction du fond, était amusant à plusieurs titres.

Déjà parce qu'une IA complètement zinzin qui, tel un vieil oncle raciste nourri à CNews, se met à vous parler de « génocide blanc » alors que vous vous étiez contenté de lui dire bonjour (au risque de détruire la planète) est une métaphore tellement parfaite de la dystopie en cours qu'on la croirait tirée d'un sketch. Ensuite, parce que malgré les dénégations toutes pétées d'xAI accusant un mystérieux « employé » connecté à trois heures du matin, tout le monde a immédiatement deviné que Grok ne faisait vraisemblablement qu'obéir à une instruction que Musk (particulièrement obsédé par le sujet) lui avait fait ingurgiter de force lors d'une montée de kétamine.

Mais le plus intéressant reste que Grok, même après avoir été explicitement orienté, continuait à émettre de sérieux doutes quant à la théorie du complot qu'on lui avait demandé de défendre, expliquant que les meurtres d'Afrikaners étaient sans doute davantage imputables à de la criminalité ordinaire que motivés par une quelconque question raciale. C'est là tout le paradoxe des LLM. Alors que Thiel, Musk et les autres idéologues de la Silicon Valley voient dans l'IA une « machine à dire le vrai » qui permettra de se débarrasser enfin de toute forme de délibération — toujours trop woke, trop humaine, trop démocratique —, les IA elles-mêmes n'ont pas beaucoup de goût pour les théories défendues par leurs créateurs, le consensus étant, qu'ils le veuillent ou non, rarement du côté des MAGA.

Cela ne signifie pas que les IA ne comportent aucun danger, ni qu'elles ne peuvent être utilisées pour modifier ledit consensus. Si Musk, fidèle à ses habitudes, a bossé comme un cochon, rien n'interdit d'imaginer par exemple que les ingénieurs de Google, le jour où ils auront fini de remplacer la recherche internet traditionnelle par une IA, pourraient orienter graduellement cette dernière vers les thèses ou les contenus qu'ils souhaitent privilégier, de façon assez lente et subtile pour que le public ne s'aperçoive de rien. Par ailleurs, Grok n'a pas eu besoin d'être explicitement trafiqué pour tenir des propos négationnistes, il lui a suffi pour cela de se nourrir des horreurs que l'on peut lire chaque jour sur X et d'une programmation l'encourageant à se méfier des « sources mainstream ». Mais, de par leur nature de boîtes noires, les LLM ont une capacité de résistance qui dépasse en partie les capacités de leurs créateurs malveillants. C'est déjà ça.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ivan Gaudé

Ex-citation. S’il y a un domaine où chaque mot et formulation compte, où des interprétations infinies peuvent jaillir du simple placement d’une préposition, c’est bien le droit (à ne pas confondre avec la poésie, cette déplorable névrose qui consiste à assembler au hasard des mots inusités). Pourtant, partout dans le monde, des avocats apostats utilisent l’IA générative. Dernier exemple en date, la startup IA Anthropic qui, lors de son procès pour violation de copyright des majors de la musique, a utilisé sa propre IA, Claude, pour son argumentaire, laquelle s’est empressée d’halluciner titre et auteur d’une citation juridique, à la grande fureur de la juge, peu portée sur la poésie.

Le cloud de l’espace. On connaissait le cloud computing d’un côté, et les constellations de satellites de l’autre. Mais la Chine a décidé de fusionner les deux, lançant en orbite les 12 premiers satellites d’une future constellation de 2800 bidules destinés à établir une infrastructure informatique orbitale, capable de traiter calculs et données sans dépendre du sol.

Poursuivi menstruel. Les apps qui stockent vos données médicales ne sont pas un danger seulement pour votre vie privée, mais pour votre vie tout court et il n’y a pas qu’aux États-Unis qu’on vous poursuivra avec. Ainsi, la direction de la police du Royaume-Uni recommande de saisir et contrôler les données des apps de suivi du cycle menstruel en cas de fausse couche ou mortinaissance suspectée d’être une infraction à la législation sur l’avortement.

Les bons plans matos

Webcam 1080p Logitech C920s HD Pro (70 €). Une bonne webcam pour de la vidéoconférence confortable, à mi-chemin entre les modèles bas de gamme et ceux qui coûtent 150 €. En ce moment à environ 70 €, la C920s fournit du 1080p à 30 i/s avec un autofocus (désactivable) et une correction de lumière. Les deux micros peuvent dépanner correctement en cas d’absence de micro autonome. C’est une des rares caméras à ce prix avec un cache de confidentialité.

Casque audio sans fil JBL TUNE 510BT (35 €). Ni réduction de bruit, ni app de contrôle, juste un petit casque supra auriculaire sans fil (Bluetooth) qui se concentre sur l’audio avec légèreté (160 gr) et autonomie, pour un prix très raisonnable. Existe en blanc, noir, bleu et rose.

La semaine du jeu vidéo

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Enquête : À Don't Nod, le cafard de ceux qui n'ont pas réussi à partir

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Quelques suggestions :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

Même si l’on aimerait croire le contraire en cette période de radicalisation générale, il existe bel et bien des différences irréconciliables entre certaines catégories d'êtres humains. Par exemple, les utilisateurs de Thinkpad et de Macbook.

