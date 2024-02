Édito

Par Ambroise Garel

Si le pessimisme a mauvaise presse, c’est aussi à cause des pessimistes. Tenez, regardez les gens qui font profession de vous dire qu’on est vraiment mal barrés avec cette histoire d’IA. La plupart du temps, ils se contentent de vagues prédictions apocalyptiques et ressemblent davantage à Philippulus le prophète dans L’Étoile mystérieuse qu’à des gens sérieux qui s’appuient sur des données vérifiables. C’est pourquoi je vous propose en guise d’éditorial un exercice de pessimisme éclairé dans lequel, après avoir étudié en détail la littérature scientifique la plus récente, nous pourrons conclure en connaissance de cause qu’en effet, on est mal barrés.

Commençons par cette intéressante étude de David E. Levari et compagnie (c’est plus joli que « et al. ») qui semble indiquer que, de la même façon qu’il existe une fenêtre d’Overton déterminant quels discours sont tolérables dans l’espace public, il existe également une fenêtre du bullshit qui mesure la quantité de n’importe quoi qu’on est capable d’avaler, elle aussi susceptible de se déplacer au fil du temps. L’étude indique en effet qu’être régulièrement exposé à des informations complètement invraisemblables (par exemple « les États-Unis vont céder des zones inhabitées de l’Alaska à la Russie ») nous rend plus susceptibles de croire des informations également fausses mais plus crédibles (par exemple « l’État de New York va interdire le football junior en raison des risques de concussions »). Comme si lire du grand n’importe quoi affaiblissait nos défenses en rendant plus crédible, en comparaison, le n’importe quoi ordinaire. Ce qui est très inquiétant, expliquent les auteurs de l’étude, en cette époque où l’IA menace de farcir Internet d’informations erronées, improbables, tronquées ou tout simplement fausses, dans lesquelles nous serons de moins en moins capables de distinguer le vrai du faux et du partiellement vrai.

Très différente mais aussi dangereuse que cette capacité de l’IA à « flood the zone with shit », comme le disait jadis Steve Bannon, les attaques chirurgicales. Plutôt que de détruire l’information en la noyant dans du bruit, l’IA peut également être utilisée pour produire de la propagande adaptée à la personnalité et aux traits psychologiques de chaque cible. Sans surprise, nous apprend une étude d’Almog Simchon et ses amis, cette dernière se révèle très efficace et on peut tout à fait imaginer que des partis politiques ou des groupes plus ou moins bien intentionnés nourrissent les ChatGPT de demain avec des données personnelles pour créer une machine à flatter les bas instincts de chaque électeur en lui répétant exactement ce qu’il ou elle a envie d’entendre.

Bien sûr, les pessimistes plus traditionnels, qui ne s’appuient pas sur la science, vous expliqueront qu’il n’y a pas besoin d’IA pour cela et que l’alliance diabolique des bulles algorithmiques et des influenceurs politiques est déjà en train de fractionner notre société en groupes quasiment étanches. Et, c’est toujours le drame avec eux, ils auront sans doute raison.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

BFMTV.com. « Malgré le risque de communication à des puissances étrangères » (c’est bien, être conscient du problème est le premier pas vers sa résolution), la CNIL a autorisé l’Assurance maladie ainsi que quatre grands hôpitaux français à stocker leurs données sur le cloud de Microsoft, et ce pour une durée de trois ans. Pourquoi trois ans, me demanderez-vous, car après tout d’ici là, la NSA connaîtra l’historique de soins de chaque Français, alors autant leur laisser le bébé pour de bon ? Eh bien, parce que la CNIL espère que sera apparu d’ici là un fournisseur de cloud français (ou au moins européen) « répondant aux exigences techniques et fonctionnelles du projet ». Car en France, on n’a pas de pétrole, mais on n’a pas non plus de nuages, ce qui est bien embêtant mais plus poétique.

PBS.org. Conclusion d’une belle class action comme seuls les Américains savent les faire, Google a versé cinq milliards à des utilisateurs qui avaient été induits en erreur par la description du mode incognito de Chrome. Ces adorables naïfs, dont je jalouse l’âme pure et innocente, étaient persuadés que Google cessait d’enregistrer leur parcours web lorsque ce mode était activé, alors qu’il a toujours été évident que le mode incognito se contente de créer une session indépendante où l’historique local est désactivé. Je me demande si ces gens sont les mêmes qui croient que leur conjoint utilise ledit mode pour « leur acheter un cadeau d’anniversaire », selon l’euphémisme consacré pour parler de PornHub.

Education.gouv.fr. Cela fait un moment que des associations demandent à l’Éducation nationale l’accès au code source de Parcoursup, ce terrifiant machin à mi-chemin entre Choixpeau magique et dystopie cyberpunk, qui examine les dents des jeunes cinq minutes avant de décider de leur destin dans l’opacité la plus totale. Une fois encore, elles se sont vu opposer une fin de non-recevoir, cette fois-ci au motif, tenez-vous bien, que le machin serait plus farci de vulnérabilités qu’un youtubeur masculiniste et qu’il serait dangereux de rendre public un code aussi pourri. Ce à quoi on pourrait répondre qu’open-sourcer un code est au contraire un bon moyen de le rendre plus sûr mais que voulez-vous, je comprends que la rue de Grenelle n’ait pas envie que des hackers russes affaiblissent la France en réorientant tous les futurs cadets de Saint-Cyr vers un CAP fleuriste.

Les bons plans matos

Par Furolith

SSD M.2 Western Digital SN770 2 To (138 €). Si vous comptez équiper votre PC d’un SSD haute capacité dans les prochains mois, il n’y a pas de temps à perdre : après la chute phénoménale des tarifs de la mémoire flash à l’été 2023, les fabricants ont drastiquement réduit leur production — et la loi de l’offre et de la demande devrait par conséquent faire grimper les prix en flèche jusqu’à la mi-2024 au moins. Ne ratez pas les derniers modèles 2 To à moins de 150 €, on risque de ne plus en voir avant un bon bout de temps.

Crucial T500 2 To (167 €). Tout dernier modèle PCIe 4 en date de Crucial, le T500 se trouve lui aussi à des prix encore très corrects (cochez bien la case « utiliser le coupon de 10 € » avant de l’ajouter au panier). Outre ses débits bruts très élevés, il se distingue par sa généreuse quantité de cache DRAM — un vrai argument si vous prévoyez d’y installer le système d’exploitation de votre machine.

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles, par Ambroise Garel

L’article gratuit de la semaine : Quel avenir pour le city-building ? « Quand le bâtiment va, tout va ! » est le genre de phrase qu’on imagine toujours prononcée par des gens joyeux et éméchés au moment de trinquer avec les copains pour fêter l’achat de leur nouvel appartement. Et puis paf, les taux d’intérêt augmentent de 4 570 %, les appartements parisiens deviennent illégaux à la location, c’est la catastrophe et d’un coup il n’y a plus personne pour la ramener avec des dictons moisis. D’autant que les affaires ne vont pas mieux dans le virtuel, puisque sur les quatorze city-builders en développement qui nous avaient tapé dans l’œil il y a deux ans, seuls six ont fini par sortir, et encore, pour la plupart avec des malfaçons.

Et aussi :

