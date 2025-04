Capture d’écran d’une image générée par OpenAI partagée sur X.

Édito

Par Ivan Gaudé

Le 25 mars, OpenAI a intégré à ChatGPT un nouveau générateur d’images perfectionné (avant de devoir partiellement en limiter l’accès gratuit devant la demande). Aussitôt, sans que l’on sache vraiment pourquoi, les utilisateurs sont devenus obsédés par le style visuel de Ghibli (studio d’animation fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata). Ils ont inondé les réseaux sociaux de photos modifiées par ChatGPT pour être « dans le style » de Ghibli (en fait principalement celui de Miyazaki).

Quel est le problème ? Qu’y a-t-il de plus innocent qu’une petite ghiblimation du quotidien ? Derrière la génération de ces images optimistes, il y a un hic, et même deux.

D’abord, cette possibilité implique de toute évidence que l’IA générative d’OpenAI a été entraînée sur la production du studio, sans accord ni autorisation. Et même si le cadre juridique d’une telle utilisation n’est pas encore clarifié, même si la loi ne protège pas un style (et encore moins un style collectif), il est indéniable qu’il s’agit d’une appropriation.

Circonstance aggravante, cela semble aller directement à l’encontre de la volonté de Miyazaki lui-même, qui est réputé avoir qualifié la génération d’animation par IA « d’insulte à la vie elle-même » (la dureté de cette phrase semble viser plus particulièrement la génération de mouvements non humains, mais sa consternation devant le principe même de la technique est très visible). Seulement, on ne lui a pas demandé son avis.

Pas plus que ne demandent quoi que ce soit les partisans MAGA, qui sont nombreux à s’être emparés de cette machine à mèmes, notamment sur X, ou la Maison-Blanche elle-même qui n’a pas manqué d’enfourcher la tendance de la façon la plus déshumanisante possible. La ghiblimation en cours sert donc aussi à camoufler la violence politique sous un vernis visuel familier et rassurant. Et une œuvre dont les thèmes récurrents sont l’antifascisme, la solidarité et le respect de la nature est recyclée par une idéologie qui prône son exact opposé.

En somme, la ghiblimation est une sublimation, au sens physique du terme : elle fait passer une œuvre solide directement à l’état gazeux. En extrayant un soi-disant « style » pour le séparer du reste de l’œuvre et donc de son sens, OpenAI a permis une forme d’expropriation du créateur, suivie d’une déclinaison infinie et gratuite, ouverte à tous les contresens puisque dénaturée ; une exploitation totale.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ivan Gaudé

Pris la main dans le slop IA. Le magazine en ligne Deadline a enquêté sur le business des fausses bandes-annonces de films sur YouTube, en fait générées par IA avec de vrais extraits. L’article montre comment, loin de faire la chasse à ces violations de leurs propriétés intellectuelles, les majors d’Hollywood ont choisi de les laisser en ligne, tout en exigeant de YouTube de capturer leurs revenus publicitaires. Les actrices et acteurs qui font les frais de ces deepfakes n’ont, eux, rien touché alors que la longue grève en 2023 visait précisément à réglementer l’utilisation des IA dans l’industrie.

Fuite des cerveaux. Dans un sondage du magazine scientifique Nature, 75 % des 1 600 scientifiques ayant répondu envisagent de quitter les États-Unis. Et pendant ce temps, l’institut Pasteur en France dit recevoir quotidiennement des candidatures américaines de très haut niveau.

Elon se rachète, Sam se vend. Dans un tour de passe-passe exclusivement en échanges d’actions, la société d’intelligence artificielle xAI d’Elon Musk a repris tous les actifs et les dettes du réseau social X du même Elon Musk. La nouvelle entité serait valorisée 113 milliards de dollars. Pendant ce temps, Sam Altman a levé 40 milliards supplémentaires pour OpenAI auprès de Softbank. C’est la plus grosse levée de fonds jamais effectuée pour une entreprise non cotée. Jusqu’à la prochaine, dans 18 mois.

La semaine du jeu vidéo

Notre sélection d’articles

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

