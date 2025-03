Édito

Par Ivan Gaudé

L’IA a son spam, et il s’appelle slop. Le slop est le produit bas de gamme généré en quantité industrielle par une IA générative, particulièrement des images ou des vidéos. Et comme le spam, le slop menace d’envahir le monde numérique.

Créer une vidéo de 30 secondes pour TikTok, YouTube, Facebook ou Instagram avec une IA générative prend quelques minutes. Exactement comme le spam, il devient alors rationnel de générer des centaines de ces images ou vidéos à destination des réseaux sociaux pour qu’une petite partie d’entre elles « percent », et les spécialistes de la manipulation des algorithmes des réseaux ne s’y sont pas trompés : le slop est partout.

Le journaliste de 404 Media Jason Koebler compare l’invasion du slop IA à « une attaque par force brute contre Internet », par analogie avec la méthode informatique consistant à tester l’une après l’autre toutes les combinaisons possibles pour « casser » une protection par mot de passe. L’IA générative sert désormais à inonder les réseaux sociaux de vidéos et images fabriquées, en étant capable de détecter très vite celles qui vont faire réagir les algorithmes pour en multiplier les déclinaisons. À l’instinct ou l’expérience du créateur humain, qui raffine ses sujets et sa présentation pour que son contenu soit viral, l’IA substitue simplement le nombre de tentatives jusqu’à trouver la bonne.

Le plus étonnant, c’est que loin de lutter contre le slop, les plateformes l’encouragent. Non seulement elles paient les producteurs de slop à travers leurs écosystèmes de rémunération, mais en prime elles promeuvent ces mêmes techniques auprès de leur vrai public, les annonceurs, pour la production de leurs publicités. Mark Zuckerberg ne s’en cache pas, il veut faciliter la production de contenus générés par IA.

Meta fournit ainsi des outils de génération par IA permettant de produire immédiatement des dizaines de versions d’une même pub et de les tester en parallèle et en temps réel auprès du public ; des outils, en somme, destinés à exploiter au maximum les failles des algorithmes de Facebook et Instagram. Ces images et vidéos bizarres génèrent des clics et des commentaires, et c’est la raison d’exister de l’algorithme que de les pousser sur ses plateformes, réelles ou pas, humaines ou pas, peu importe.

Ainsi, les réseaux sociaux se ruent vers une troisième forme de leur existence : après la première forme « réseau de socialisation en ligne », nous sommes à l’étape post-vérité où les faits n’ont plus de pertinence, et il y aura désormais cette forme sans doute finale d’une circulation automatisée de contenus artificiels, où c’est la réalité de l’interaction elle-même qui est dissoute.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ivan Gaudé

Signal d’alerte. Incroyable gaffe de l’administration Trump qui a inclus par erreur le rédacteur en chef de The Atlantic dans un groupe de la messagerie Signal, utilisé par 18 personnes (dont le vice-président J. D. Vance, le ministre de la Défense Pete Hegseth et la directrice du renseignement Tulsi Gabbard) pour planifier les frappes militaires contre les houthis. « Accès direct au vice-président des États-Unis » est un argument publicitaire inattendu pour Signal.

Borderline. Les multiplications des mésaventures aux États-Unis face à une police des frontières américaine fouillant dans les smartphones pose une question légitime : « faut-il voyager avec son téléphone aux États-Unis ? », et peut-on s’opposer à sa fouille ? D’après The Verge, c’est assez simple : si vous êtes un touriste à la frontière, vous n’avez à peu près aucun droit.

23 et moi, et moi, et moi. La société de biotechnologie 23andme, pionnière des tests ADN à domicile à des fins de généalogie, s’est déclarée en faillite, déclenchant une certaine inquiétude chez ses 15 millions de clients quant à l’utilisation future de leurs données génétiques personnelles en cas de vente aux enchères. En même temps, la moitié avaient déjà été piratées en 2023…

Les bons plans matos

Casque sans fil Soundcore Space One d’Anker (66 €). Lancé fin 2023 autour de 100 €, ce casque supra-auriculaire est en promotion actuellement. À ce prix-là, vous n’aurez pas la street cred d’un mélomane intransigeant, certes, mais une autonomie imbattable et un son énergique. Connexion Bluetooth, prise mini-jack 3.5 mm et réduction de bruit assez moyenne, ce qui en fait le cadeau idéal pour un ado dont vous voulez continuer à vous faire entendre.

SSD 2 To Crucial P3 Plus (120 €). Il existe un nombre consternant d’ordinateurs portables soi-disant « gamers » proposés avec seulement 1 To de capacité SSD, ce qui est très vite insuffisant pour le jeu vidéo. Ce modèle de Crucial (NVMe PCIe 4.0 au format M.2 2280) double cette capacité pour un prix très raisonnable.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Le test d’Assassin’s Creed Shadows

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Quelques suggestions :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

Barack Obama invite ses followers de Threads à venir sur son compte Bluesky.

