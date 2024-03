Édito

Par Ambroise Garel

Certains pessimistes, que l’on ne nommera pas ici, répètent à qui veut l’entendre que le XXIe siècle nous ramène, en termes de droits sociaux, au XIXe. C’est bien sûr totalement faux. Par exemple, les villes qu’Amazon bâtit pour ses employés n’ont rien à voir avec les cités ouvrières que les capitaines d’industrie construisaient autour des mines et des usines dans les années 1800. De la même façon, le fait qu’Elon Musk, la semaine dernière, ait envoyé un mail à tous ses employés d’Austin pour les encourager à voter pour son candidat favori, Jeremy Sylestine, lors de la primaire démocrate du Super Tuesday, n’a rien à voir avec le capitalisme paternaliste de nos arrière-grands-pères.

Mais les votes des quelques employés de Tesla ne sont rien à côté de ceux des 170 millions d’utilisateurs états-uniens de TikTok. C’est ce qu’a bien compris la plateforme de vidéos rigolotes du Parti communiste chinois, alors que le Congrès s’apprêtait à voter la possible interdiction de l’application, en envoyant à tous ses utilisateurs américains une notification les incitant à téléphoner à leur représentant pour lui demander de ne pas voter ce texte. Particulièrement travaillée, la notification ne se contentait pas d’encourager les gens à appeler, mais incluait même un système permettant d’obtenir le numéro de téléphone de leur élu en entrant leur code postal (on suppose que fournir directement le numéro en géolocalisant les utilisateurs a été jugé trop intrusif).

Résultat, le Congrès a été bombardé d’appels — certains bureaux en ont reçu un toutes les trois secondes, ce qui les a contraints à fermer temporairement leurs lignes —, essentiellement d’adolescents qui ne comprenaient pas toujours tout et voulaient surtout pouvoir continuer à regarder des vidéos sur leur smartphone. Au-delà du côté un peu ridicule de l’histoire et du cas particulier de TikTok (rappelons que le législateur états-unien redoute entre autres que la plateforme, proche du PCC, récupère des données sensibles de citoyens américains), le simple fait qu’un géant de la tech puisse, tel un énorme Hanouna virtuel, utiliser son armée de fans pas toujours bien informés pour défendre ses intérêts (et, demain, inciter lesdits utilisateurs à voter pour les candidats qui vont dans son sens ?), a de quoi laisser songeur.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

TheRegister.com. Nicolas Cage nous avait mis en garde mais, comme souvent, personne ne l’a pris au sérieux. Résultat, on se retrouve aujourd’hui avec des criminels spécialisés dans le vol de visages. Un groupe de hackers chinois utilise en effet un outil du nom de GoldPickaxe pour récupérer les informations biométriques des utilisateurs d’iPhone et d’Android (dont leur visage, donc), afin de les utiliser pour gagner accès à leurs comptes.

Electrek.co. Les clients de Tesla sont décidément bien courageux. Même quand ils ne meurent pas noyés à cause des vitres indestructibles de leurs véhicules, ils doivent subir chaque jour une nouvelle humiliation. Dernière en date, l’extension « basecamp » du Cybertruck. Sur le papier, l’idée était chouette : une baie vitrée qui s’emboîtait à l’arrière du véhicule et le transformait en une sorte de mini-caravane plutôt design (enfin, pour un Cybertruck). On peut donc comprendre la déconvenue des premiers clients qui, en le recevant, ont découvert que loin d’être l’extension en métal promise, le machin n’était qu’une sorte de pseudo-tente Quechua ignoble à fixer sur la bagnole, vendue au prix modeste de 3 000 dollars et tellement pénible à installer que Tesla recommande de confier le travail à un professionnel agréé, le genre de personne qu’on a toujours sous la main quand on part camper.

Next.ink. On ne plaint pas assez les Indiens. Les pauvres, non contents de vivre dans un pays dont la température humide va bientôt dépasser les limites tolérables par le corps humain, doivent en plus passer leurs journées à produire des vidéos YouTube éducatives (à tel point qu’ils ont probablement créé la plus vaste université populaire de l’histoire derrière Wikipédia). Mais en plus, ils doivent désormais composer avec Samagra Vedika, un système informatique qui recoupe plusieurs bases de données pour offrir au gouvernement des informations sur la population. Or le système, utilisé entre autres pour débusquer les fraudes aux aides sociales (preuve que, à Paris ou à New Delhi, les préoccupations des gouvernants sont les mêmes), s’est récemment mis à déconner à plein tube et a privé des milliers de gens de l’aide alimentaire dont ils avaient besoin pour survivre. Quant à Parivar Pehchan Patra, l’algo utilisé pour traiter les données d’état civil, il se met carrément à considérer comme mortes des personnes bien vivantes, qui doivent contacter l’administration pour prouver qu’elles sont en vie — ce qui, quand on y réfléchit, est absolument terrifiant, car si un employé municipal ne considérait pas ma présence devant son guichet comme une preuve suffisante, je ne vois pas trop quel autre argument administratif ou métaphysique je pourrais faire valoir.

FranceTVInfo.fr. Les policiers sont de plus en plus corrompus. Ce n’est pas Chris-la-cagoule, leader de la division 1312 des black blocks de Ménilmuche, qui le dit, mais une enquête très sérieuse qui montre une augmentation de la corruption dite de « basse intensité » (la corruption de « haute intensité » n’est quant à elle pas définie, mais je suppose qu’elle consiste à jeter des mallettes de billets depuis une tour de la Défense en hurlant « Gloire à Charles Pasqua ! »). En cause, la prolifération des fichiers informatiques, notamment policiers, que des fonctionnaires pas trop à cheval sur la déontologie n’hésitent pas à revendre ou à modifier en échange d’un petit billet.

Les bons plans matos

Par Furolith

Carte microSD Kingston Canvas Select Plus 512 Go (41 €). La carte microSD est un objet moins courant aujourd’hui qu’il ne l’était encore il y a quelques années, mais qui reste très pratique pour augmenter l’espace de stockage d’un Steam Deck ou d’une Nintendo Switch. Ce modèle certifié U3 (30 Mo/s en écriture) est à l’aise même pour le transfert de grandes quantités de données — par exemple, l’installation d’un jeu de plusieurs dizaines de Go.

SanDisk Ultra 512 Go (36 €). Pour quelques euros de moins, ce modèle doit se contenter d’une certification U1 (10 Mo/s en écriture), mais reste parfaitement adapté à presque tous les usages que l’on pourrait en faire.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles, par Ambroise Garel

L’article gratuit de la semaine : Balatro. Dans les caves et les appartements exigus de nos villes, d’honnêtes game designers s’épuisent, en échange d’une poignée de piécettes, à créer des gameplays inédits afin de satisfaire ces pourceaux jamais contents que sont les joueurs. Et au lieu de se réjouir de vivre à une époque où mille jeux différents sont inventés chaque semaine, qu’est-ce qu’ils font les joueurs, je vous le demande ? Ils passent leurs journées sur Balatro, un jeu qui réutilise les règles du poker, ce machin vieux de plus de deux siècles. Pire, ils vous disent que Balatro est le meilleur jeu qu’ils aient vu depuis des années. Avec ce genre d’attitude, l’année prochaine ils auront une orange pour Noël et passeront des heures à l’éplucher en s’enthousiasmant devant ce gameplay « super disruptif ».

Et aussi :

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo, par Ambroise Garel

De nombreuses promotions cette semaine chez Gamesplanet, notamment :

Vous en voulez encore ? Jusqu’à fin mars, le code promo « STARWARS » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue Gamesplanet.

