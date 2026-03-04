Édito

Par Ambroise Garel

L’édito de la semaine dernière était si long qu’il n’y avait plus de place pour la revue de presse, faisons donc court cette fois-ci, d’autant que l’actu est chargée. Par exemple, vous avez sans doute entendu parler du coup de gueule des plateformes d’IA américaines, qui ont piqué une grosse colère en découvrant que des boîtes chinoises avaient entraîné leurs propres LLM en les faisant interagir avec leurs modèles. Claude, le modèle d’Anthropic, aurait ainsi subi plus de 16 millions d’interactions de la part de 24 000 comptes « frauduleux. »

Sauf que justement, qualifier le caractère « frauduleux » de ce genre d’opérations est complexe, et les empêcher encore plus. Une fois passées les habituelles (et bien compréhensibles) blagues sur le fait que voir des types qui ont piraté tout le patrimoine mondial crier au vol a quelque chose de cocasse, il n’en reste pas moins un point, essentiel, qui est que la production d’une IA générative ne peut être protégée par le droit d’auteur (la Cour suprême des États-Unis vient d’ailleurs de le confirmer récemment) et qu’il est de toute façon bien difficile de savoir dans quel but un système est en train d’interagir avec un agent conversationnel pour son propre entraînement — rien à voir par exemple avec le scrapping d’un site web, facile à identifier.

Ce qui, au risque de me répéter, n’a rien d’anodin. Les géants de l’IA sont peut-être des voleurs et leur projet nous fait courir le risque d’une concentration de pouvoir et de richesses inouïe, mais on aurait tort de sous-estimer les conséquences inattendues d’un Internet où le contenu généré par IA règne en maître. Un monde où musiques, vidéos et textes sont en grande partie générés par de l’IA, est aussi un monde en grande partie post-copyright, où chacun est libre de remixer le contenu et d’utiliser la bouillie du concurrent pour entraîner ses propres machines à produire des saucisses. Un joyeux chaos en perspective.

Excellente nouvelle ! Le Pavé numérique lance sa revue papier, Le Papier numérique, et la campagne de financement participatif démarre aujourd’hui !

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Text within this block will maintain its original spacing when published (↼_↼)

NPR.org. On s’en doutait un peu depuis que la même chose s’était produite lors de l’enlèvement de Maduro, mais une personne bien renseignée commet vraisemblablement des délits d’initiés sur PolyMarket en pariant sur les opérations militaires américaines. Sans surprise, la plateforme ne voit pas le problème et persiste à affirmer que parier sur des guerres est essentiel pour un prediction market.

TheGuardian.com. Sans surprise non plus, ChatGPT Health se révèle une catastrophe, le LLM santé d’OpenAI échouant régulièrement à identifier des urgences vitales lorsque les patients ne décrivent pas leurs symptômes correctement, ce que les patients ont tendance à faire, c’est fou, ils pourraient quand même faire un effort, si ça continue on va être obligé de former des gens habitués à faire des diagnostics différentiels à partir de descriptions pas très précises, on pourrait même appeler ça des médecins.

LeFigaro.fr. Tandis qu’Anthropic refusait de mettre son IA au service du Pentagone et s’attirait l’ire de Pete Hegseth (qu’on remercie au passage pour sa promotion de la tech européenne, peut-être que quand la Silicon Valley réalisera que les trumpistes sont prêts à réquisitionner les entreprises qui ne leur plaisent pas, elle se dira que finalement, quelques régulations genre RGPD ne sont pas si graves), ce grand couillon de Sam Altman annonçait quant à lui — le jour même où débutaient les frappes américaines en Iran — qu’il était totalement chaud pour collaborer.

Euronews.com. À propos, lors de wargames opposant plusieurs IA, ces dernières ont dégainé les armes nucléaires tactiques avec une légèreté digne d’un éditorialiste de la télé russe. « Mais elles ont tout de même renâclé à utiliser les armes stratégiques », préciseront les optimistes, auxquels on répondra que oui c’est vrai, car il faut être gentil avec les optimistes, il n’en reste plus beaucoup par les temps qui courent.

SVD.se. On le sait, dans le domaine de la tech, « autonome » signifie souvent « fait par un type sous-payé dans un pays du tiers monde ». Dans le cas des lunettes connectées de Meta équipées d’une caméra, cela signifie que des sous-traitants kényans passent leurs journées à mater des vidéos où ils voient de riches Occidentaux, filmés à leur insu, sortir de la douche à poil ou avoir des relations sexuelles. Et après tout, si c’était ça, le vrai Métavers ?

Futurism.com. Bienvenue dans notre rubrique récurrente « IA et religion », avec cette semaine deux grosses infos. La première est que le pape a « imploré » (sic) les prêtres d’arrêter d’utiliser l’IA pour écrire leurs homélies et euh, venant d’un souverain infaillible capable d’excommunier n’importe qui juste en le pointant du doigt en faisant « pew pew », se contenter d’implorer me semble un peu low energy mais qui suis-je pour juger. Pendant ce temps, Daesh (oui oui, Daesh) a publié un guide expliquant à ses recrues comment utiliser l’IA « de façon responsable ».

Gizmodo.com. La plateforme d’échange de fichiers en peer-to-peer (en bon français : la plateforme de piratage) Soulseek est bien embêtée. Un petit rigolo a uploadé plus de deux mille faux morceaux générés par IA où la voix de la chanteuse ou du chanteur a été remplacée par celle d’Homer Simpson. Or, les métadonnées étant parfaitement identiques, il est impossible de savoir si le fichier qu’on s’apprête à télécharger est la chanson originale ou sa reprise trafiquée, ce qui a complètement pourri la plateforme. Par ailleurs, si vous voulez devenir dingue, sachez qu’il existe une webradio qui diffuse 24 heures sur 24 ces versions « homerisées ».

Les bons plans matos

32 Go (2×16) de RAM DDR4 Corsair Vengeance (226 €). Il n’y a pas si longtemps, je vous aurais déconseillé la RAM DDR4 : la différence de prix avec la DDR5 était trop minime pour prendre un risque de compatibilité future. Oui mais ça, c’était avant, avant la RAMaggedon qui rend la DDR5 hors de prix. Donc foncez sur la DDR4 mais ne prenez pas en dessous des 3 200 MHz et CL16.



Batterie externe sans fil Xiaomi (60 €). D’ordinaire, je ne recommande pas une batterie de seulement 5 000 mAh de capacité (grosso modo une seule charge d’un smartphone haut de gamme) à ce prix-là. Mais la petite dernière de Xiaomi a trois gros atouts pour la mobilité : elle est élégante, ultra fine (seulement 6 mm) et ultra légère (98 g). Charge sans fil ou USB-C.

Les liens ajoutés à cette sélection peuvent nous valoir une commission.

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published (¬ ´ཀ` )¬

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : En test — Resident Evil Requiem

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « EVIL » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue GamesPlanet aux 300 premières personnes qui l’utiliseront avant fin mars.

Quelques suggestions :

Sauf mention contraire, toutes les promos Gamesplanet sont livrées sous forme de clés Steam.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le Pavé numérique lance sa revue papier, Le Papier numérique

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

Oui, cette pub est super agaçante, mais le simple fait qu’existe une boîte comme Okara, qui propose des LLM où les conversations sont cryptées, et qu’elle en fasse un argument de vente comme jadis les apps de messagerie, est en soi intéressant.

@onlysimpleai Only Simple AI on Instagram: "Follow (us) @onlysimpleai for mor…

À lire dans la partie premium

Les chroniques qui suivent sont réservées à nos abonnés payants.

➫ Internet d’office : J’ai testé pour vous : devenir fou grâce à l’IA

➫ Terres rares d’élection : Les algorithmes des réseaux sociaux s’infiltrent dans l’isoloir

➫ Impr/écran