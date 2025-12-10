Édito

Par Ambroise Garel

Il y a quelques jours, je suis accidentellement devenu l’un des personnages principaux du BlueSky français. En cause, un post dans lequel j’avais connecté une IA génératrice à un fil de discussion WhatsApp pour générer une chanson absurde, assortie du message (volontairement grotesque) « usage éthique de l’IA ». Sans surprise, la moitié du réseau m’est tombé dessus, ce à quoi je m’attendais un peu. Je m’attendais moins, en revanche, à la nature des remarques.

Passons sur les insultes et concentrons-nous sur les messages, plus intéressants, qui m’expliquaient que l’IAgen est une technologie fasciste dont le moindre usage détruit la planète et que, pour ces raisons, il convient de ne jamais l’utiliser. Point de vue qui appelle de nombreuses questions : même si l’on recourt à un modèle open source ? qui tourne en local ? entraîné en respectant le droit d’auteur ? Car si utiliser une IA génératrice locale quasi dépourvue d’externalités négatives mérite l’ostracisme, c’est qu’on est sorti d’une critique matérialiste des effets délétères de l’IA pour entrer dans autre chose.

Entendons-nous bien : il y a une infinité de reproches à adresser à l’IA (voir à ce sujet les cent derniers éditos de cette newsletter et la chronique de Corentin Béchade dans ce numéro). La question est de savoir pourquoi on constate une telle absence de nuance à son sujet. C’est d’autant plus mystérieux que, de façon générale, le numérique a toujours bénéficié d’une clémence étonnante sur les réseaux : sous chaque article traitant de la pollution qu’il génère, c’est presque une tradition, se trouvent douze commentaires expliquant que ça va hein, on peut bien binger Netflix en 4K douze heures par jour et changer de PC tous les ans, les vrais méchants c’est les SUV.

Alors, pourquoi ?

Bien sûr parce que l’ascension de l’IAgen et celle des mouvements néofascistes sont étroitement liées — chronologiquement, esthétiquement, financièrement. À tel point que son usage, comme dans le camp d’en face celui du point médian, est devenu un marqueur d’appartenance dans la Grande Guerre Culturelle. Utiliser l’IAgen, qu’importe comment et pourquoi, c’est se désigner comme ennemi.

Certainement parce que le prolétariat intellectuel (artistes, créateurs, journalistes…), déjà salement précarisé, crève de trouille et que, comme tout groupe qui se sent menacé, celui-ci serre les rangs. Utiliser l’IAgen, qu’on le fasse ou non en remplacement d’un travailleur humain, c’est utiliser l’outil qui le menace d’obsolescence.

Peut-être aussi parce que la critique de l’IAgen présente un énorme avantage par rapport à celle des autres technologies prédatrices : il est très facile de ne pas y avoir recours, en tout cas directement. On se sent tous merdeux de posséder un smartphone fabriqué par des enfants, d’enrichir Bezos en regardant Twitch ou de binger des vidéos (à tel point qu’on préfère en nier l’impact, voir plus haut) ? Oui mais attention, on n’utilise pas ChatGPT. Ne pas utiliser les LLM, c’est comme ne pas commander ses livres sur Amazon ou ne pas regarder Hanouna : une bonne chose, sans doute, mais aussi une marque de distinction qui ne nécessite qu’un sacrifice personnel très faible.

Toujours est-il qu’il est devenu difficile de défendre un point de vue modéré au sujet de l’IA. Les techno-critiques, presque aussi millénaristes que les techbros, oscillent entre imprécations à la moindre mention de cette technologie, fierté mal placée dans le fait de refuser d’y toucher ou de s’intéresser à ses usages possibles et déni du fait qu’elle est là pour longtemps. Tandis que la religion de la tech délire sur la Singularité, celle de l’anti-tech attend le Grand Krach qui chassera les méchants du Paradis terrestre (au point de rendre viral n’importe quel fake grossier qui va dans son sens, ce que les producteurs de ragebait ont bien compris).

Oui, le krach aura lieu. Il ne fait aucun doute que la course absurde dans laquelle les géants de la tech se sont lancés, prêts à tout pour nous forcer à utiliser l’IA en permanence pour tout et n’importe quoi dans l’espoir de maintenir la bulle à flots, va très mal finir. Mais on l’a dit, penser que le krach emportera l’IA avec lui est à peu près aussi absurde que de penser que la lettre manuscrite allait à nouveau détrôner l’e-mail après l’explosion de la bulle dotcom, d’autant que des alternatives aux LLM géants commencent à arriver. Pour avoir récemment parlé à des ingénieurs, un chercheur et un avocat qui l’utilisent plutôt intelligemment, je suis certain d’une chose : l’IA, y compris générative, est destinée à faire partie de nos vies.

Aussi, plutôt que nous répéter que « ce n’est qu’une anomalie temporaire, il suffit d’attendre » ou de penser qu’il « n’y a qu’à bully les gens qui l’utilisent » (stratégies proposées cette semaine, la deuxième étant particulièrement efficace puisqu’elle a pour seule conséquence de pousser les gens à utiliser l’IA en cachette), peut-être ferions-nous mieux de nous demander comment faire en sorte que l’IA soit à notre service et non pas nous au sien.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

WSJ.com. Depuis quelque temps, la conduite des voitures autonomes Waymo devient plus agressive. Au lieu de céder le passage avec un sourire (enfin, autant qu’une voiture puisse sourire), elles accélèrent pour forcer comme des gros bourrins. Waymo a en effet changé leur programmation pour permettre à ses véhicules de survivre dans la jungle des grandes villes, où leur gentillesse les empêchait de s’insérer dans le trafic. Conséquence imprévue, elles ont importé la conduite « urbaine » dans des petites villes qui n’y sont pas habituées, telle une bande de Parisiens débarquant soudainement sur les routes de la Creuse.

BSky.com. De tout temps, les hommes ont cherché à connaître l’avenir, que ce soit par l’haruspicine ou par la statistique bayésienne. Fort logiquement, car chaque époque a ses obsessions bizarres, la dernière technique à la mode consiste à utiliser les marchés. Grâce aux « prediction markets », très en vogue chez les techbros en manque d’actifs financiers chelous depuis le flop des NFT, il sera (nous promet-on) possible d’obtenir des prédictions fiables, voire la Vérité avec un grand V, en organisant des sortes de paris en ligne à la con permettant aux gens d’investir dans des opinions.

TheVerge.com. « En 1901, les ennemis des frères Wright écrivaient que jamais un mobile plus lourd que l’air ne pourrait s’élever dans le ciel, tout en regardant les oiseaux passer au-dessus de leur jardin. » Je ne sais plus de qui est cette blague, mais on pourrait l’actualiser ainsi : « En 2025, l’ingénieur IA décrète que l’intelligence découle du langage, tout en regardant son chat ouvrir sa boîte de croquettes. » Mais les choses commencent à changer, et certains à se dire que, si l’on veut un jour créer des machines « intelligentes », le langage ne constitue peut-être pas le seul horizon.

La semaine du jeu vidéo

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : C’est quoi, une bonne musique de jeu vidéo ?

Et aussi :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

Pendant qu’on se moque des escrocs qui prétendent que l’intelligence artificielle générale est pour demain, les robots Tesla sont déjà capables de crises existentielles et d’hommages à Robocop 2.

