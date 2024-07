Édito

Par Ambroise Garel

Comment conclure cette première saison du Pavé numérique ? Tout d’abord en vous informant. À compter de la semaine prochaine et jusqu’à la rentrée mercredi 28 août, Le Pavé va entrer en pause estivale. Chaque semaine, vous recevrez un best-of des meilleures (ou des pires, selon le point de vue) actualités de l’année écoulée. Si le podcast va également être mis en pause jusqu’à septembre, nos heureux abonnés premium continueront de recevoir en juillet et en août leur numéro spécial « long format » mensuel et inédit. Par ailleurs, la promotion d’anniversaire de -22 % sur tous les abonnements restera disponible tout l’été.

Ensuite, en essayant de finir l’année sur quelques notes d’optimisme.

Livrons-nous par exemple à un petit exercice auquel nous sommes accoutumés depuis le 7 juillet dernier : réaliser que ça pourrait être pire.

— Si vous aviez habité en Floride, vos données médicales auraient fuité dans la nature. Et on ne parle pas là de données administratives comme c’est arrivé en France il y a quelques mois, non non, mais de données ultra-sensibles comme des résultats de tests de séropositivité.

— Si vous aviez été client d’AT&T, opérateur téléphonique historique aux États-Unis, c’est votre historique entier d’appels et de SMS qui aurait été récupéré par un petit plaisantin. Une fuite si grave qu’AT&T a payé une rançon de 370 000 dollars à l’auteur du hack en échange d’une preuve vidéo de la destruction des données (quant à savoir s’il est possible de fournir une « preuve vidéo » qu’il n’en a pas réalisé de copies auparavant, c’est une autre histoire).

Enfin, laissons pour une fois la parole à l’opposition, en remarquant que, parfois, l’IA fait de belles choses.

— Toujours aussi efficace pour trier et prédire à partir de signaux faibles ou de données nombreuses, elle est capable d’identifier facilement et pour un coût modique les patients les plus qualifiés pour une étude clinique.

— De même dans le domaine artistique, lorsqu’on la confie à de vrais créateurs plutôt qu’à des techbros dont l’imaginaire se limite aux hentai et à Marvel. Ainsi avec Eno, un documentaire sur Brian Eno qui change à chaque fois qu’on le regarde, ou dans certaines expositions récentes du Grand Palais Immersif.

Sur ces joyeuses considérations, je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes vacances !

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

GoldmanSachs.com. Je le répète souvent à mes amis gauchistes qui ne veulent pas m’écouter, trop occupés qu’ils sont à jouer du djembé et à s’épouiller mutuellement des parasites qui infestent leurs dreadlocks crasseuses : il faut écouter les soldats et les banquiers. Pas nécessairement par amour de l’armée ou du grand capital, non, simplement parce que ce sont des gens sérieux qui s’y connaissent en matière de prospective. Aussi, quand l’armée vous dit que le changement climatique, c’est du lourd, ou quand Goldman Sachs vous explique que l’IA générative coûte trop cher pour pas grand-chose, c’est qu’il est temps de se préparer aux choses sérieuses (et à revendre ses actions Nvidia).

TheVerge.com. Le 20 juin dernier nous quittait Donald Sutherland, que l’on peut sans risquer l’hyperbole considérer comme l’un des plus grands acteurs du XXe siècle. C’est donc avec une certaine émotion qu’on découvre l’hommage que The Unofficial Apple Weblog (TUAW) a rendu à l’un de ses films les plus célèbres, Invasion of the Body Snatchers, dans lequel les humains sont peu à peu remplacés par des clones extraterrestres. Ce site, qui avait été fermé en 2015 par sa maison mère AOL, vient en effet de réapparaître sous forme d’une coquille vide entièrement remplie de textes générés par IA et surtout, tenez-vous bien, signés des noms des journalistes qui travaillaient pour le site à l’époque. Lesquels ont eu la surprise de découvrir, à côté de leur blaze bien réel, la bio et la photo imaginaires de leur clone artificiel.

Time.com. Si vous faites partie des pisse-vinaigre qui trouvaient déjà que le minage de Bitcoin souffrait de quelques défauts désagréables, comme sa tendance à bouffer toute l’eau et l’électricité dont nous avons besoin pour survivre, j’ai une mauvaise nouvelle pour vous. En effet, bien décidées à remporter le championnat du monde des externalités négatives, les fermes de Bitcoin produisent également un raffut du tonnerre, à tel point que les habitants d’un bled du Texas souffrent de graves problèmes de santé depuis qu’un site de minage s’est installé près de chez eux.

PGGamer.com. Si vous comptiez demander un ordinateur quantique américain pour Noël, j’ai une mauvaise nouvelle pour vous. La quasi-totalité des pays du monde ont en effet interdit leur export, sans doute inquiets que ces machines (qui seront un jour, dit la légende, capables de casser n’importe quel chiffrement) mettent en danger leur sécurité. La décision n’en reste pas moins incompréhensible aux yeux de la communauté scientifique, qui contrairement aux politiques connaît les réelles capacités des ordinateurs quantiques de 2024. Et qui, quand on lui demande s’ils représentent actuellement une menace pour un bon système de chiffrement, répond unanimement « lol ».

SFStandard.com. Qui est JD Vance, le peut-être futur vice-président de Trump au nom digne d’un personnage de Dallas ? Et surtout, pourquoi parler de lui dans une newsletter sur la tech ? Vous le saurez en lisant cet article du San Francisco Standard.

Les bons plans matos

Par Furolith

Écouteurs Bose QuietComfort II (200 €). Parce que « vacances » rime avec « silence », une bonne paire d'écouteurs à réduction de bruit active est peut-être ce qu'il vous faut pour commencer à vous reposer dès le voyage en train ou en avion. Dans le genre, les Bose QuietComfort II sont des références depuis leur lancement en 2022.

Huawei Freebuds 5i (80 €). Loin des tarifs pratiqués par les marques historiques telles que Bose mais aussi Sony ou Apple, Huawei propose depuis quelques années sa propre lignée d'écouteurs sans fil à réduction de bruit. Sensiblement moins performants que les modèles haut de gamme (pour la qualité de reproduction sonore comme l'efficacité de la réduction de bruit), ils restent toutefois très confortables et plaisants à utiliser.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles, par Ambroise Garel

L’article gratuit de la semaine : Lossless Scaling. Je me souviens très bien de la dernière fois que quelqu’un m’a proposé de tripler mes performances pour moins de 10 €. C’était il y a des années, un type crasseux qui vendait des additifs pour moteur « maison » devant un garage d’Aubervilliers. Sitôt versé dans le réservoir de ma vieille Fiat Uno rouillée, le mélange a explosé, envoyant l’épave en orbite des années avant la Tesla d’Elon Musk. Mais toutes les astuces pas chères ne sont pas des arnaques. Par exemple Lossless Scaling, un petit programme vendu une poignée d’euros sur Steam et capable de multiplier par trois la vitesse d’affichage de certains jeux.

Et aussi :

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo, par Ambroise Garel

Starfield. L’été, c’est la saison de la plage, du soleil et des amours. C’est aussi, lorsque la météo semble avoir une légère difficulté à admettre qu’on n’est plus au mois de mars, le moment idéal pour rattraper les jeux de l’année dernière auxquels on n’a pas eu le temps de jouer. Par exemple Starfield, disponible au prix exceptionnel de 35 € pour les cent premières personnes qui utiliseront le code promo « CANARDPC » avant fin juillet.

Et aussi :

