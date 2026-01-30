Version audio de notre émission hebdomadaire sur l’actualité de la tech et du numérique. Retrouvez les vidéos de nos émissions et le détail du sommaire avec tous les liens et références dans la catégorie Vidéos.
Replay audio : CapGemini aide l’ICE, Tim Cook aide Trump, IshowSpeed en Afrique, etc.
Replay audio de l'émission "Le Pavé numérique Live", saison 4, épisode #04 du 30 janvier 2025.
janv. 30, 2026
∙ abonné payant
Le Pavé numérique Podcast
Votre audio-dose d'actualité des nouvelles technologies et de la culture numérique.Votre audio-dose d'actualité des nouvelles technologies et de la culture numérique.
Écoutez sur
App Substack
RSS Feed
Épisodes récents