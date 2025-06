Édito

Par Ivan Gaudé

Dans le message sur X d’Alexis Ohanian figurent côte à côte une photo d’une mère avec son fils et une courte vidéo de 9 secondes donnant vie à la même scène : la femme souriante en pull rouge à grosses mailles enlace le garçon d’une dizaine d’années et lui fait un câlin. Son auteur explique : « Nous n'avions pas de caméra, donc il n’existe pas de vidéo de moi avec ma mère. J'ai balancé une de mes photos préférées de nous dans Midjourney comme “image de départ pour une vidéo IA” et waouh… C'est comme ça qu'elle m'a serré dans ses bras. Je l'ai revue 50 fois. »

Alexis Ohanian est une célébrité de la Silicon Valley, cofondateur de Reddit, mari de l’ex-tenniswoman Selena Williams. Il pense avoir récupéré un moment de sa vie ; ne comprend pas vraiment les réactions inquiètes à son message ; ne réalise pas que non seulement il a créé de toutes pièces un moment artificiel qui n’a jamais existé, mais que le souvenir intime, original, unique, qu’il a de ce moment est à jamais pollué par cette vidéo générée de façon probabiliste à partir de toutes les vidéos de câlins ingérées par la machine, soit précisément le contraire d’un souvenir personnel.

Plusieurs réponses à son message font référence au miroir magique du Riséd dans Harry Potter, qui renvoie le désir profond de l’observateur plutôt que son image fidèle. Personnellement, j’ai immédiatement pensé au film Strange Days (Kathryn Bigelow, 1995), dans lequel Ralph Fiennes interprète un personnage totalement accro à une technologie qui lui permet de vivre et revivre de façon mortifère ses souvenirs avec sa petite amie disparue, au détriment du monde réel. Les indices s’accumulent déjà pour pointer une responsabilité des IA dans plusieurs troubles psychologiques : malades encouragés dans leurs délires, adolescent poussé au suicide, adulte projetant de l’affection, sans compter les inquiétudes sur les effets de l’IA sur l’apprentissage.

Ses créateurs en sont parfaitement conscients, comme l’a prouvé une déclaration récente de Sam Altman sur son propre produit : « Les gens ont une très grande confiance en ChatGPT, ce qui est intéressant, car l'IA hallucine. Ce ne devrait pas être une technologie à laquelle on fait autant confiance. » Ainsi que l’a noté l’autrice Luiza Jarovsky, cette analyse en toute décontraction fait écho à une réplique fameuse et tout aussi cynique de Mark Zuckerberg au début de Facebook, lorsqu’un ami s’étonnait qu’il ait obtenu les coordonnées de 4 000 étudiants de Harvard : « Les gens les ont juste données. Je ne sais pas pourquoi. Ils “me font confiance”. Ces crétins. »

Ces signaux parallèles doivent nous alerter. Il y a vingt ans, nous avons assisté à l’explosion de l’usage des réseaux sociaux, sans réaliser les impacts sociaux et psychologiques qu’ils auraient sur leurs usagers et la société. Alors que nous peinons — 20 ans après ! — à mesurer les conséquences, une nouvelle révolution d’usage massive arrive avec l’IA générative, sans aucune des fonctionnalités de design, de confidentialité ou de transparence que nous savons désormais indispensables pour que les utilisateurs puissent utiliser de façon sinon sûre du moins saine une nouvelle technologie.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ivan Gaudé

Sorare, oh-oh, Volare oh-oh-oh-oh. Ne nous cachons pas, il y a une certaine satisfaction à observer la déconfiture de la société Sorare, soi-disant « pépite de la french tech », après avoir dès le départ dénoncé son business purement opportuniste de NFT associées aux personnalités sportives. Apparemment, la boîte a quand même réussi à accumuler plus de 300 millions d’euros de pertes en deux ans sans que personne ne tire la prise et ça, ça se respecte.

Veuillez présenter vos papiers et vos identifiants. L’ambassade des États-Unis en Irlande exige désormais pour une demande de visa tous les identifiants de réseaux sociaux des cinq dernières années sur toutes les plateformes, et la mise en visibilité « Publique » des comptes associés. À ce stade, si vous avez le malheur de ne pas avoir de compte, c’est direct Guantanamo, j’imagine.

Les biais se suivent et se ressemblent. Une étude publiée dans Nature montre que les IA, quoique prometteuses dans le domaine du diagnostic médical, présentent un léger inconvénient : face à des patients aux dossiers médicaux identiques, mais dont on fait varier la socio-démographie, leurs recommandations exposent des biais peu sympathiques : plus d’IRM si on est aisés, et six à sept fois plus d’examens psychiatriques si on est LGBTQIA+. Oui, je vous vois venir, c’est plus qu’un médecin humain.

Les bons plans matos

Répéteur Wi-Fi Netgear EAX20 / AX1800 (90 €). Une solution robuste pour étendre un réseau Wi-Fi, avec un boîtier un peu encombrant type routeur, mais qui a l’avantage de faire hub Ethernet avec 4 prises RJ45. Il vous aidera à pousser du Wi-Fi 6 (802.11ax) en double bande (2.4 GHz et 5 GHz) jusque dans les coins reculés de votre gentilhommière. Son seul vrai défaut était son prix, mais il a diminué de moitié.

Écouteurs Beats Studio Buds (79 €). Les écouteurs intra-auriculaires « abordables » de Beats / Apple sont en promo jusqu'au 28 juin. Compatibles Android (Google Fast Pair), très légers, dotés d’une réduction active de bruit et résistants à l’humidité (IPX4), les Studio Buds n’égalent pas la qualité de son d’écouteurs haut de gamme plus récents, mais deviennent intéressants à ce prix.

La semaine du jeu vidéo

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Test de Dune : Awakening

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Quelques suggestions parmi les réductions en cours :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

(Crédit © Greenpeace / Michele Lapini)

Place Saint-Marc, des militants commentent le mariage de Jeff Bezos à Venise.

