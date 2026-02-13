Pour cause de facétieux virus, l’émission du 13 février n’a pas pu avoir lieu.

Retrouvez ci-dessous en accès libre les liens vers les articles qui auraient dû être évoqués, et rendez-vous le vendredi 20 février pour la prochaine édition.

Au sommaire du 13 février 2026 :

● IA en folie dans la chirurgie ● Stress dans les crypto ● Grève à Ubisoft ● Wifi espion ● Enfants et réseaux sociaux ● Souveraineté numérique ● …et d’autres trucs au passage

DECOUVREZ AUSSI :

Les références sélectionnées pour l’émission qui n’a pas eu lieu :

1. CAFÉ LA TECH : le reste de l’actu

Des nouvelles du Trump phone

L’IA générative a connu une adoption fulgurante

Bientôt des versions censurées politiquement de ChatGPT

Comment le NY Times utilise l’IA comme outil de veille sur la manosphere

Grève importante à Ubisoft

Divorce à la Karmine Corp

Une plate-forme sudcoréenne distribue des bitcoins par erreur

La plateforme de crypto BlockFills suspend les retraits

Les hyperscalers de l’IA sont plus contraints par l’offre que la demande

Rachat par SpaceX : réorganisation ou fuite des cerveaux chez xAI

Réussite spectaculaire d’un test de fusée chinoise

Comment le Wifi peut vous surveiller

2. LES SUJETS DE LA SEMAINE

Interface de TikTok “addictive” pour la Commission EU

Cloud souverain en France et données de santé