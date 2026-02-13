Revue de presse : IA en folie, crypto, Ubisoft, wifi espion, réseaux en accusation, etc.
La sélection d'articles du 13 février 2026.
Pour cause de facétieux virus, l’émission du 13 février n’a pas pu avoir lieu.
Retrouvez ci-dessous en accès libre les liens vers les articles qui auraient dû être évoqués, et rendez-vous le vendredi 20 février pour la prochaine édition.
Au sommaire du 13 février 2026 :
● IA en folie dans la chirurgie
● Stress dans les crypto
● Grève à Ubisoft
● Wifi espion
● Enfants et réseaux sociaux
● Souveraineté numérique
● …et d’autres trucs au passage
Les références sélectionnées pour l’émission qui n’a pas eu lieu :
1. CAFÉ LA TECH : le reste de l’actu
L’IA générative a connu une adoption fulgurante
L’IA en chirurgie, c’est pas une bonne idée
Dans les crypto monnaie non plus
L’IA du ministère de la santé US recommande n’importe quoi: c’est Grok
Bientôt des versions censurées politiquement de ChatGPT
Comment le NY Times utilise l’IA comme outil de veille sur la manosphere
Une plate-forme sudcoréenne distribue des bitcoins par erreur
La plateforme de crypto BlockFills suspend les retraits
Les hyperscalers de l’IA sont plus contraints par l’offre que la demande
Rachat par SpaceX : réorganisation ou fuite des cerveaux chez xAI
Réussite spectaculaire d’un test de fusée chinoise
Comment le Wifi peut vous surveiller
2. LES SUJETS DE LA SEMAINE
Interface de TikTok “addictive” pour la Commission EU
Addiction des enfants : procès US contre les réseaux sociaux
Cloud souverain en France et données de santé
L’UE a aussi des savoirs-faire uniques au monde dans les puces
La Suisse se débarrasse de Palantir, jugeant son utilisation risquée
