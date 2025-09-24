Édito

Par Ambroise Garel

Il y a quelques semaines, les chercheurs du Journal of Marketing ont publié une étude intéressante à au moins deux titres. Tout d'abord parce que j’étais surpris d’éprouver de l’intérêt pour une étude tirée du Journal of Marketing, si on m'avait dit ça deux jours avant je n'y aurais pas cru. Ensuite parce que les conclusions de ladite étude sont, paradoxalement, à la fois évidentes et inattendues. Je vous explique. D'après le Journal of Marketing donc, plus les gens sont GenAI litterate, c'est-à-dire plus ils pigent quelque chose aux IA génératives et à leur fonctionnement, moins ils leur font confiance et moins elles leur paraissent intéressantes ou « magiques ».

Voilà, me direz-vous, la conclusion la moins surprenante de l'histoire des sciences sociales (ok, après celle-ci). Certes. Elle n'en reste pas moins remarquable. Comme le précisent très justement les chercheurs, dans la plupart des activités humaines, les « connaisseurs », dans tous les sens du terme, apprécient davantage leur sujet de prédilection que la moyenne des gens — et de citer l'exemple des œnologues qui s'intéressent plus au pinard que l'homo sapiens moyen.

On pourrait se contenter d'y voir une preuve que les IA génératives, comme d'autres technologies qui séduisent ceux qui n'y connaissent rien mais terrifient les spécialistes, sont une idée pourrie. C'est peut-être le cas. Mais en cette époque où tous les responsables petits et grands, chefs de rayons et de diamètre, tentent d'enfoncer de force des formations IA dans les oreilles et les yeux d'employés qui ne demandaient rien, allant parfois jusqu'à ostraciser les réfractaires, elle amène surtout à se poser quelques questions sur l’objectif réel de ces dernières.

Comment « former » quelqu'un à une technologie dont une bonne partie du business model repose sur la croyance en sa nature quasi-magique et dont les limites apparaissent sitôt qu'on commence à en comprendre le fonctionnement ? Si vous formez sérieusement les gens aux principes de l’IA et à ses limites, vous risquez d'en faire des technocritiques qui vont traîner des pieds lorsque la direction poussera son prochain plan IA, ce qui serait contreproductif. Et si vous ne le faites pas, si vous vous contentez d'expliquer à Jean-Mi de la compta pourquoi apprendre à écrire un prompt va changer sa vie, alors n’êtes-vous pas simplement les VRP d’OpenAI ? Dans ce cas, s'agit-il encore de formation ou bien de catéchisme ?

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

TechnologyReview.com. Vous n'avez pas envie de devenir zinzin en utilisant ChatGPT comme psy et préférez avoir recours à un thérapeute humain ? Félicitations, vous avez fait le bon choix ! Sauf bien sûr si vous tombez sur ce psy qui, lors d'une consultation en visio, a accidentellement partagé son écran, révélant à son patient qu'il recopiait tout ce qu’il lui racontait dans ChatGPT. Dans des moments pareils, je suis content d'avoir une psy normale, qui se contente de mater des séries pendant que je lui parle.

SFStandard.com. Dans la série « oui, tout cela est parfaitement normal, c'est comme ça que j'imaginais l’avenir de l’informatique quand j'étais enfant », Peter Thiel a tenu la semaine dernière la première de quatre conférences consacrées aux moyens de lutter contre l’Antéchrist. Un de ses fans, venu pour l’occasion, a expliqué au San Francisco Standard vouloir proposer à Thiel de bâtir une croix géante en titane sur la lune. Idée que, si on met de côté sa dimension christianotechnofasciste, je ne peux m'empêcher de trouver assez cool.

TheGuardian.com. Dans un touchant hommage à Facemash, l’ancêtre de Facebook créé pour classer les étudiantes d’Harvard selon leur physique, Meta a utilisé des photos volées de collégiennes, souvent assorties de leur vrai nom, dans des publicités pour Threads. Ces photos étaient issues de posts Instagram d'utilisatrices innocentes, lesquelles avaient simplement photographié leurs filles qui s'apprêtaient à rejoindre l'école pour la rentrée. L'une de ces instagrameuses, au profil jusque-là confidentiel, a ainsi vu 7 000 personnes (à 90 % des hommes, pour la moitié âgés de plus de 44 ans) débarquer pour reluquer une photo de sa fille mineure, ce qui n’est absolument pas terrifiant.

Et un article PLUS LONG à lire quand vous aurez LE TEMPS au milieu de cette existence TRÉPIDANTE :

AresLuna.org. Vous êtes-vous déjà demandé comment on était passé de la touche « Retour chariot » à la touche « Entrée » sur les claviers d’ordinateur ? Non ? Eh bien vous auriez dû : non seulement c’est passionnant, mais c’est un excellent résumé de toute l’histoire de l’informatique et de la saisie de données.

Les bons plans matos

Carte graphique AMD Radeon RX 9070 XT 16 GB (665 €). Cet été, Canard PC Hardware vous conseillait cette carte en « moyen-haut » de gamme à condition de la trouver à 800 € max. Elle se situe actuellement nettement en dessous des 700 € et pour ce prix, elle offre les 16 GB de RAM qu’il vous faut pour le jeu vidéo aujourd’hui (plus que la GeForce RTX 5070 qui n’est que 80 € moins cher).

Moniteur Gaming Asus 27’’ en 2.5K (180 €). Très bon prix en ce moment sur cet écran 27’’ en 2560×1440. C’est une dalle fast IPS en 180 Hz avec un temps de réponse de 1 ms, parfaitement adapté au jeu vidéo. Seul regret : si l’écran est inclinable, il n’est pas réglable en hauteur.

La semaine du jeu vidéo

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : le test de Borderlands 4

Et aussi :

En test : Silent Hill f (non ce n’est pas une typo, le jeu s’appelle vraiment comme ça)

En test : LEGO Voyagers

En chantier : Saloon Simulator

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Quelques suggestions parmi les réductions à venir :

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

Je suis au regret de vous annoncer que le premier Brainrot Broadway Show a dégénéré. Plusieurs personnes ont été arrêtées par la police tandis que la foule s’écriait « Libérez Tung Tung ! »

Vous n’avez rien compris à cette phrase ? Ce n’est pas grave, vous ne profiterez que davantage du génie surréaliste de ces images, qui achèveront sans doute de vous convaincre qu'Internet était une erreur.

peeper A post shared by @peeper

