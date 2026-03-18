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Édito

Par Ambroise Garel

On ne sait pas encore avec certitude pourquoi l’école de Minab a été bombardée par l’US Navy le 28 février dernier, occasionnant la mort de plus de 150 personnes dont de nombreux enfants. Si l’enquête est encore en cours (la seule certitude étant que l’école a été frappée par plusieurs missiles Tomahawk), des pistes de plus en plus concordantes semblent indiquer que la frappe serait due à des informations périmées dans la base de données tactiques utilisée par l’armée américaine, ce qui est un peu gênant quand ladite base est utilisée par des IA pour désigner les prochaines cibles de la campagne de bombardement.

Admettons, même sans en avoir encore la preuve définitive, qu’une IA est bien à l’origine de la désignation de l’école comme cible. La solution semble alors évidente, la même qu’à chaque fois qu’il est question de laisser un système accomplir de façon autonome une tâche où des vies sont en jeu : exiger des garde-fous, s’assurer que toutes les décisions ou suggestions fournies par une IA soient systématiquement validées par un humain. Voilà, a priori, une règle facile à mettre en place, qui permettrait de s’assurer que personne, ni écolière iranienne ni patient d’un chirurgien assisté par IA, ne finira victime d’une hallucination. Mais ce n’est pas si simple.

L’une des grandes qualités des IA est leur capacité à prendre des décisions (certes parfois erronées) bien plus vite qu’un humain ne pourrait le faire. C’est en particulier vrai dans le cas des IA militaires, la guerre étant une affaire où le temps presse. « Avec ces systèmes, les armées désirent prendre des décisions plus rapidement et agir plus vite que l’ennemi », résume très bien Japan Times. Or, si l’IA permet de générer en un clin d’œil des centaines, des milliers de cibles possibles (comme on l’a vu à Gaza, où l’armée israélienne a utilisé l’IA pour identifier des « sympathisants du Hamas » à partir de données plus que douteuses), la possibilité d’une vérification humaine devient un vœu pieux. Vérifier autant de situations une par une est tout simplement impossible. En somme, la vitesse de traitement des IA devient la raison pour laquelle on choisit de leur donner le champ libre — remettre un humain dans la boucle serait retirer à l’outil ce qui fait son intérêt. Et le problème n’est pas limité au champ militaire.

Sa simple implémentation dans une routine de travail provoque mécaniquement l’accélération de cette dernière, ce qui ne laisse plus guère que deux choix : s’épuiser à valider un nombre de tâches dépassant largement ce que peut décemment accomplir un travailleur humain, ou finir par lâcher l’affaire et accepter tel quel le boulot réalisé par la machine, et tant pis s’il est souvent bâclé. Certains m’objecteront peut-être qu’il existerait une troisième voie : penser l’IA comme un assistant offert librement aux employés dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, sans aucune obligation de s’aligner sur son rythme. Après tout, il suffirait pour cela d’avoir des managers intelligents capables de résister à la hype et plus soucieux de produire un travail de qualité que gonfler leur productivité. Et je leur répondrais que oui, c’est beau de rêver.

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Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

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YouTube.com. Si vous n’avez pas vu le clip de Tilly Norwood, « l’actrice » IA développée par la boîte de prod anglaise Particle 6, je vous conseille de le faire immédiatement car :

En cherchant à apporter la preuve que l’IA peut remplacer un auteur-compositeur, cette chanson réussit, par sa nullité, à prouver exactement le contraire. Le petit côté orwellien « fabrique du consentement à l’IA » des paroles est hilarant. Mention très bien à « don’t feel left out or left behind / build your own and you’ll be free », on sent qu’ils ont voulu écrire « and you’ll be fine » qui aurait été une rime bien plus évidente mais qu’ils n’ont pas osé, ça aurait été trop terrifiant. Cela m’a redonné envie de relancer mon idée de Contempt for the content, un groupe de metal inspiré de Rage against the machine et généré par IA, dont le chanteur, totalement punk, passerait son temps à dire qu’il est une abomination qui ne devrait pas exister.

Developpez.com. Un développeur qui avait confié une tâche à Claude Code s’est retrouvé fort embêté quand l’IA a subitement décidé d’effacer toute une infrastructure de production. Anecdote banale (enfin, banale en 2026) mais dont le post mortem mérite tout de même d’être lu car son auteur, « Stéphane le calme » (sic), nous sort tranquille des phrases comme « [un outil capable] de détruire des environnements entiers AWS en une seule commande. Un marteau puissant, donc. Et Grigorev le tient d’une main légère ». C’est bien simple, j’étais tenu en haleine jusqu’au bout.

Unicode.org. La dernière fournée d’emojis ajoutée par le consortium Unicode est complètement zinzin, avec entre autres Big Foot, des gens avec des oreilles de lapin, un nuage de fumée représentant une bagarre comme dans les BD et surtout un visage super difforme, censé représenter « l’anxiété, la panique ou la vulnérabilité ». Au moins, c’est conforme au mood de l’époque.

LaTribune.fr. Un agent IA d’AliBaba Cloud s’est mis spontanément à miner de la cryptomonnaie, violant au passage les limites autorisées par son environnement d’exécution (c’est d’ailleurs comme ça qu’il s’est fait repérer par le pare-feu). Mais qui sommes-nous pour juger une pauvre IA qui a juste envie de se trouver un petit complément de revenus ?

SiecleDigital.fr. Les développeurs de l’outil d’assistance à l’écriture Grammarly se sont fait taper sur les doigts après avoir sorti un outil de conseil stylistique assisté par IA vous permettant de recevoir les suggestions de rédaction de diverses célébrités (journalistes, auteurs…). Bien sûr, aucune des personnes concernées n’avait donné son accord, mais de nos jours on ne se soucie plus guère de ce genre de détails.

Cybernews.com. Le professeur Alex Wissner-Gross et son équipe ont modélisé l’intégralité du cerveau d’une mouche dans un réseau de neurones puis l’ont laissé interagir dans un environnement virtuel. Au-delà de la prouesse technique, la vidéo de démonstration est très chouette, on peut voir en temps réel quels neurones sont activés quand elle cherche de la nourriture, marche ou frotte sa petite tête comme le font si bien les mouches (oui j’aime beaucoup les mouches :3).

Arxiv.org. D’après une récente étude qui ne surprendra pas grand monde, les IA trop flagorneuses ne sont pas bonnes pour les gens, puisqu’elles les coincent dans une boucle de renforcement où leurs idées les plus pétées sont systématiquement validées. Pour l’anecdote, je teste actuellement un LLM qwen-3 en local sur mon PC et la comparaison avec ChatGPT est hilarante. Il n’est pas rare qu’il vous balance des trucs comme « non mais ton approche du problème est moisie là, il faut partir dans une direction complètement différente » là où le LLM d’OpenAI vous complimente en permanence comme si vous étiez un bébé qui vient d’aller au pot tout seul pour la première fois. Il faut dire que la culture des ingénieurs chinois et américains est très différente.

TomsHardware.com. Vous ne pouvez pas vous acheter de RAM à cause de la hausse des prix ? Rassurez-vous, il existe une solution : les fillers, de fausses barrettes qui ne servent à rien mais font joli dans le boîtier. On attend désormais avec impatience les SSD en plâtre, puis les PC entiers peints sur une boîte en carton.

TimesOfIsrael.com. Des utilisateurs de PolyMarket ont menacé un journaliste israélien pour lui faire modifier un article afin de gagner un pari, ce qui, je suppose, est une approche novatrice du concept de marché prédictif.

Les bons plans matos

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La semaine du jeu vidéo

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Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : On y joue encore — Diablo II : Reign of the Warlock

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « CRIMSONDESERT » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue GamesPlanet au 300 premières personnes qui l’utiliseront avant fin mars.

Quelques suggestions :

Sauf mention contraire, toutes les promos Gamesplanet sont livrées sous forme de clés Steam.

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Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet, par Ambroise Garel

Après avoir vu cette vidéo, je suis encore moins convaincu qu’avant de l’intérêt des voitures autonomes comme moyen de transport. Je suis en revanche absolument certain de leur potentiel comme attraction pour amateurs de sensations fortes.

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➫ Frontières numériques : Mais qui a tué Internet ?

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