Édito

Par Ambroise Garel

Un jour, alors que je rentrais en Uber, le chauffeur épuisé a oublié de freiner et s’est mangé la voiture devant lui. Pas assez violemment pour que nous nous soyons blessés, mais assez pour que la voiture ne soit pas en état de repartir et que je doive rebrousser chemin et prendre un autre Uber qui est passé devant la carcasse du véhicule précédent, tandis que, serrant les fesses sur la banquette arrière, j’imaginais déjà qu’il ne s’agissait que du début d’une longue série et que bientôt le périphérique entier serait encombré des restes des véhicules qui ont tenté en vain de me ramener chez moi.

Fort de cette expérience, je suis bien placé pour vous dire que c’est probablement une mauvaise idée de transposer à la psychothérapie le modèle qu’Uber a imposé aux taxis. Ce que confirme cet article de Mental Health Match, qui nous apprend notamment que les psys sous contrat avec la plateforme BetterHelp n’ont pas le droit, pour éviter que les séances s’éternisent, d’envoyer à leurs patients des messages plus de deux fois plus longs que la question d’origine, règle que même Lacan aurait trouvée un peu excessive. Par exemple, à un patient qui écrirait « j’ai envie de tout abandonner », le psy ne peut répondre que par douze mots maximum, sans quoi il ne sera pas payé car le temps c’est des patients et les patients c’est de l’argent. Ce qui serait presque hilarant si les patients, justement, ne s’étaient pas massivement reportés sur ces plateformes depuis les confinements, obligeant les psys à y être présents.

Sommes-nous donc tous à la merci des monstrueux intermédiaires de la Silicon Valley qui vont ubériser tous les aspects de l’existence jusqu’à les purger de toute trace d’humanité ? Ce n’est pas ce que pensent les néo-luddites qui donnent « dix ans maximum » à l’humanité pour sauver sa peau et réfléchissent aux moyens de faire face à l’omnipotence de la tech et des IA. Ni ces passants franciscanais qui, préférant la pratique à la théorie, ont tout simplement réduit en cendres un taxi autonome dans un soudain épisode de ferveur collective qui rappelle les plus belles jacqueries médiévales, lorsque les paysans du coin décidaient sur un coup de tête de lapider le percepteur.

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

01Net.com. Quand j’ai appris que Funimation allait être absorbé par Crunchyroll, ma première réaction a été : « Très bien, j’ai donc atteint l’âge où il devient impossible de distinguer une véritable information d’une suite de mots inventés. » Après traduction et vérification, il s’agit pourtant d’une nouvelle importante pour qui s’intéresse au droit des consommateurs, puisque la décision de Sony (maison-mère de Funimation et de Crunchyroll) de fusionner les deux services de diffusion d’anime a provoqué un gros micmac dans leur catalogue de droits. Résultat, les clients de Funimation ne pourront plus streamer depuis la plateforme les contenus qu’ils ont pourtant achetés. Preuve que, comme le disait mon grand-père au négociateur de la gendarmerie durant le siège de sa maison, « les seules choses qu’on possède vraiment, c’est celles qu’on peut toucher d’une main et protéger avec son fusil de l’autre ».

TheCut.com. Piratage, espionnage, émotion, retournements de situation, naïveté confondante qui, même en essayant de faire preuve du maximum d’empathie, donne quand même un peu envie de crier « ouah meuf mais à quoi tu pensais »… Vous trouverez tout ça dans cet incroyable récit de la journaliste Charlotte Cowles, qui raconte comment elle a, de son propre chef, donné à des scammeurs une boîte à chaussures contenant 50 000 dollars en liquide.

Aftermath.site. La semaine dernière, OpenAI a révélé au monde Sora, son générateur de vidéos capable de créer de petits films à partir d’un simple prompt textuel. Immédiatement, des hordes de techbros se sont exclamés qu’on tenait là l’avenir du cinéma, ce qui est sans doute vrai à condition de supposer que l’avenir du cinéma, comme l’avait plus ou moins prédit Vidéodrome, se résume à de très courts-métrages au pire cauchemardesques et au mieux incohérents, que les gens regarderont dans la solitude la plus totale. Ce qui, tout le monde s’est accordé à le dénoncer à grands cris, serait abominable et constituerait une rupture radicale avec l’avenir du cinéma tel qu’on l’imagine aujourd’hui, un monde où la moitié des gens sont enfermés chez eux à bingewatcher des séries télé ineptes pendant que l’autre regarde des films de super-héros entièrement réalisés à la palette graphique.

Mashable.com. Et pendant ce temps, que devient Twitter ? Excellente question, je vous remercie de prendre de ses nouvelles. Eh bien, il continue son petit bonhomme de chemin. D’après Guy Tytunovich, président d’une société spécialisée dans l’analyse du trafic internet car il n’y a pas de sot métier, 76 % du trafic en provenance de Twitter lors du Superbowl aurait été constitué de bots, un chiffre absolument inédit (aucun des autres réseaux, y compris le Twitter de l’année dernière, ne dépasse les 5 % de trafic « inauthentique »). Une bien triste nouvelle pour Elon Musk, pour ses annonceurs et pour Jennifer50593, la gentille dame nue qui like tous mes tweets.

Les bons plans matos

Par Furolith

Casque-micro JBL Quantum 100 (30 €). À mesure que le temps passe, les casques-micros filaires, utilisant une bonne vieille connexion mini-jack, deviennent rares alors qu’ils sont pourtant toujours très pratiques. Dans le genre, le JBL Quantum 100 est une entrée de gamme efficace, aux performances audio étonnamment solides pour son prix.

Drop + EPOS PC38X (170 €). Plus ambitieux, le PC38X, fruit d’une collaboration entre Drop et feu la division gaming d’EPOS, est le lointain héritier du légendaire Sennheiser PC360. Et, disons le sans fard, l’un des tout meilleurs casques du genre jamais lancés sur le marché, grâce à son confort extraordinaire et sa qualité audio de premier ordre.

La semaine du jeu vidéo

Notre sélection d’articles, par Ambroise Garel

L’article gratuit de la semaine : Helldivers 2. Vos amis vous ignorent ? Ils ne répondent plus à vos messages ni à vos appels téléphoniques ? Inutile de mal le prendre, c’est normal : ils sont probablement en train de jouer à Helldivers 2, comme 99 % de la population humaine à en croire ce que je lis sur Internet. Ou plutôt de tenter de jouer à Helldivers 2, puisque le succès invraisemblable du jeu a fait tomber les serveurs, ce qui fait que personne ne peut se connecter. Vos amis, donc, préfèrent faire la queue en ligne plutôt que de répondre à vos appels. Finalement vous avez raison de mal le prendre.

Et aussi :

Les bons plans Gamesplanet

Notre sélection jeux vidéo, par Ambroise Garel

Ring of Pain. Les jeux de cartes, c’est comme les pâtes. Oui, je sais, on a connu comparaisons plus évidentes, mais laissez-moi continuer. Les jeux de cartes, c’est comme les pâtes, disais-je : dit comme ça, ça ne fait pas rêver, mais bien préparé et assaisonné, ça peut être délicieux. Eh bien, Ring of Pain compte parmi les jeux de cartes bien assaisonnés : non content de vous plonger dans un univers presque aussi malsain et mystérieux que celui d’Inscryption, il a comme ennemi et mascotte une chouette encore plus terrifiante que celle de Duolingo (ce qui n’est pas peu dire) et, rien que pour ça, mérite notre respect. 5,99 € (-70 %) jusqu’au 25/02.

Et aussi :

