🎉 Pour fêter la nouvelle année, l’abonnement premium au Pavé numérique est à -22 % (soit 3,90 € par mois) jusqu’au 31 janvier. 🎉

Édito

Par Ambroise Garel

La semaine dernière, Libération a publié une série de portraits de personnes qui ont choisi, pour diverses raisons, d’entamer une « relation » avec une IA. Portraits intéressants, déjà, par les réactions qu’ils ont suscitées sur les réseaux sociaux : pas mal de colère (on pourrait écrire une variation de la loi de Betteridge qui dirait : « La réponse à la question posée par tout article qui demande “pourquoi des gens choisissent de fréquenter des IA plutôt que des êtres humains ?” se trouve dans les commentaires sous cet article »), mais surtout la recherche d’explications simples à leur choix d’avoir eu recours à ce qui ne pouvait être qu’un pis-aller. C’était forcément parce qu’ils allaient mal, parce qu’ils étaient isolés, parce que les hommes hétéros sont décevants.

Pourtant, s’il fallait à tout prix trouver un point commun à tous ces témoignages, il était ailleurs. Ce que l’IA leur apportait, ce que ces personnes recherchaient dans ces relations, était ce qu’aucun humain ne pourrait leur offrir : être disponible à toute heure après avoir été ignorée pendant deux semaines sans rien exiger en retour, écouter leurs pensées les plus honteuses sans jamais les juger, être capable de leur dire « oui, je comprends parfaitement ce que tu traverses » pendant leur dépression ou leur cancer. Bref, ce que les personnes interrogées par Libé recherchaient n’était pas un substitut à une relation humaine ordinaire (nombre d’entre elles étant par ailleurs déjà en couple avec un être humain) mais autre chose : une relation parfaite, idéale, dans laquelle on peut s’abandonner totalement sans risquer de devenir l’objet de l’autre puisque l’autre en question n’a aucune intention sinon celle de nous valider et de nous faire plaisir. Un mode de relation que certains pourront juger régressif, voire dangereux (il y a en effet de quoi se poser quelques questions), mais en tout cas une relation d’un genre différent, qui à un moment de leur vie leur a apporté quelque chose qu’ils et elles ne pouvaient trouver ailleurs.

Ce qui, à mon sens, montre les limites d’un discours critique très répandu sur l’IA générative, qui ne conçoit ses usages que comme autant de substituts à des expériences définies comme « authentiques ». Je pense notamment à cet article de Pauline Harmange qui a beaucoup tourné dernièrement, très intéressant sur bien des points (je vous encourage vraiment à le lire) mais qui lui aussi oppose les expériences et productions réelles, celles qui nécessitent un effort (relations avec une vraie personne, dessin à la main, etc.), à celles produites par l’IA générative, par essence pré-mâchées et dépourvues de valeur et de créativité. Conception qui non seulement repose sur une vision idéalisée de la création traditionnelle et une piètre idée de l’humanité, qui a toujours été capable d’investir de façon créative les nouveaux outils mis à sa disposition, mais fait surtout totalement l’impasse sur la possibilité que les expériences procurées par l’IA ne soient pas forcément moins authentiques parce que plus rapides, pas forcément des ersatz auxquels on n’a recours que parce qu’on est aliéné, feignant ou terrifié à l’idée de se cogner au réel, mais des activités sui generis, que l’on peut désirer pour ce qu’elles sont.

Tout comme avoir une relation avec une IA n’est pas seulement « avoir un petit copain sans petit copain » mais un autre type de relation, prompter n’est pas uniquement « dessiner sans avoir à dessiner » mais une activité dont on peut tirer une satisfaction particulière. Ayant un peu fait mumuse avec StableDiffusion et MidJourney à leurs débuts, j’ai passé des soirées à m’amuser à chercher quel prompt produirait quel effet, à étudier les conséquences que le changement d’un mot aurait sur le résultat final, à découvrir et à combiner les formes qui surgissaient de la machine, cela alors que je n’ai jamais su ni souhaité apprendre à dessiner. Je ne prétendais d’ailleurs pas dessiner en utilisant ces outils. Je faisais autre chose.

La distinction est importante, car à réduire, comme on le fait souvent, les utilisateurs d’IA au pire à de pauvres débiles (des incels tout juste bons à générer du hentai en boucle), au mieux à d’impuissantes victimes de l’aliénation capitaliste que les LLM priveraient d’expériences humaines et créatives authentiques, on oublie de se dire que peut-être, tout simplement, ils apprécient l’usage de ces outils et en tirent quelque chose qu’ils ne pourraient trouver ailleurs, et que ce quelque chose explique le succès des outils en question. Mais on en parlera une prochaine fois, ma bonne résolution 2026 est de faire des éditos plus courts.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Le triste monde tragique de la technologie

Notre revue de presse de la tech déchaînée, par Ambroise Garel

Text within this block will maintain its original spacing when published (つω`｡)

PCMag.com. Vous avez peur de passer pour un crétin parce que vous parlez à votre IA à haute voix dans la rue ? Plus maintenant ! Grâce au masque insonorisant Wearphone, développé par une start-up japonaise, vous pourrez discuter peinard avec vos assistants sans risquer de passer pour un fou, seulement pour un type qui a choisi de son plein gré de porter une muselière en polystyrène.

FranceInfo.fr. Vous avez peut-être raté ça en raison de l’actualité un peu chargée du moment, mais tandis que Maduro se faisait enlever par hélicoptère, Macron a quant à lui été dégagé lors d’un coup d’état. C’est en tout cas ce qu’affirmait une vidéo devenue virale sur Facebook début décembre (quatorze millions de vues) que le président lui-même n’a pas réussi à faire retirer tout de suite. En effet, d’après Meta, la vidéo ne « violait pas ses conditions d’utilisation. » Ce à quoi Macron a fort justement répondu que « ces gens-là se moquent de nous, méprisent la souveraineté des démocraties et nous mettent tous en danger », des mots très forts venant quelqu’un qui poste encore quotidiennement sur une plateforme américaine détenue par un nazi et spécialisée dans la génération de deepfakes érotiques non consentis. Notez par ailleurs que cette vidéo de coup d’état n’a pas été créée par une officine politique russe mais tout simplement par un ado qui voulait percer sur les réseaux.

LaProvence.com. C’est Alexandre Vialatte, je crois, qui disait qu’on pourrait mettre toute l’actualité entre guillemets. Par exemple « Clavicular, streamer looksmaxing de 19 ans, a écrasé un running stalker avec son Cybertruck en direct sur sa chaîne Kick ». Si par chance vous n’avez rien compris à cette phrase, de grâce ne vous renseignez pas, continuez à vivre en paix dans cet îlot de placide ignorance qu’est votre âme, les gens comme vous sont le dernier espoir de ce monde.

CNN.com. Allez, un sujet plus léger avec cette étude selon laquelle les gens perçoivent certaines polices de caractères comme plus conservatrices et d’autres plus progressistes. Sans surprise, Blackletter, une fonte gothique as fuck, est perçue comme la plus de droite. Quant à la police jugée la plus à gauche, je vous laisse juge.

BSky.app. On savait déjà qu’il était possible de prédire les interventions américaines en suivant le niveau d’activité de la pizzeria à côté du Pentagone, on découvre qu’il est désormais possible de le faire sur PolyMarket, où un type a gagné 400 000 dollars en pariant de grosses sommes sur le départ de Maduro quelques jours avant l’opération. Ce qui par ailleurs laisse envisager la création d’un « délit d’initié de violation du droit international », catégorie juridique à laquelle les juristes de la Hague n’avaient pas pensé jusqu’ici.

Et une émission à regarder quand vous aurez LE TEMPS au milieu de cette existence TRÉPIDANTE :

YouTube.com. Si, comme moi, les réactions que l’IA provoque chez les gens vous fascinent et vous terrifient autant que les IA elles-mêmes, vous aurez sans doute envie de regarder cet épisode d’Internet Exploreuses, notamment la chronique de la toujours brillante Lucie Ronfaut, où elle tente de répondre à cette grande question : « Peut-on critiquer l’IA sans faire la morale ? »

Les bons plans matos

Souris Gamer sans fil Logitech G309 (60 €). Elle n’a pas la cote chez les pure gamerz, cette G309, et c’est une erreur. Certes, elle n’est pas ultra légère (85 g), alors que c’est aujourd’hui le critère à la mode. Mais si vous n’êtes pas obsédé par le poids, et que vous avez une prise « griffe » ou « paume », vous apprécierez le confort de ses rondeurs, son autonomie gargantuesque (grâce à une pile) et son prix raisonnable aujourd’hui. Connexion Lightspeed ou Bluetooth.

Carte graphique Gigabyte GeForce 5060 Ti 16 Gb (470 €). L’augmentation vertigineuse des prix de la RAM va avoir un impact rapide sur les cartes graphiques, en particulier celles d’entrée de gamme équipées de 16 Gb qui sont tout simplement menacées de disparition. La GeForce 5060 Ti n’est pas un foudre de guerre, mais avec 16 Gb de RAM DDR7, elle assure un minimum de confort sur les jeux modernes. À saisir pour une mise à niveau modeste avant d’être totalement hors de portée.

Les liens ajoutés à cette sélection peuvent nous valoir une commission.

La semaine du jeu vidéo

Text within this block will maintain its original spacing when published ☆ 。。＼2026／ 。。☆

En partenariat avec Canard PC : magazine, site web, chaînes Twitch et YouTube.

Notre sélection d’articles

L’article gratuit de la semaine : Les attentes 2026 de la rédaction

Et aussi :

Les bons plans GamesPlanet

Notre sélection jeux vidéo

Le code promo « BONNEANNEE » offre une réduction supplémentaire sur tout le catalogue GamesPlanet aux 300 premières personnes qui l’utiliseront avant fin janvier.

Quelques suggestions :

Sauf mention contraire, toutes les promos Gamesplanet sont livrées sous forme de clés Steam.

Text within this block will maintain its original spacing when published (⁄ ⁄>⁄ ▽ ⁄<⁄ ⁄) Publicité (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Recrutez dans la tech, faites connaître votre marque ou présentez vos produits ici, et soutenez une publication indépendante.

Le contenu de la semaine

Fraîchement cueilli dans les fermes de contenu d’Internet

« Vous êtes l’ingénieur chargé de maintenir le code d’une app “vibe codée” par quelqu’un d’autre. »

@jenogiordano Jeno Joseph Giordano on Instagram: "Those that now know exactly…

À lire dans la partie premium

Les chroniques qui suivent sont réservées à nos abonnés payants.

➫ Internet d’office : Ce qui vit par le slop périt par le slop

➫ Terres rares d’élection : En 2026, les politiques déclarent la guerre au numérique

➫ Impr/écran