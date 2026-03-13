Vidéo : Anthropic vs Trump, caméras en Iran, souveraineté numérique, TikTok, RAMageddon, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 13 mars 2026 :

● Anthropic résiste à Trump ● Lunettes trop connectées ● TikTok et Roblox face à l’UE ● Changement chez Bluesky ● OPenAI lève 100 milliards ● Yann Le Cun en prend 1 ● RAMageddon : le problème de l’Hélium ● …et d’autres trucs au passage

COMMANDEZ : Le Papier numérique, la revue

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La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :