Le Pavé numérique

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Vidéo : Anthropic vs Trump, caméras en Iran, souveraineté numérique, TikTok, RAMageddon, etc.

Emission "Le Pavé numérique Live", saison 4, épisode #07.
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Ivan Gaudé
mars 13, 2026
∙ abonné payant

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 13 mars 2026 :

● Anthropic résiste à Trump

● Lunettes trop connectées

● TikTok et Roblox face à l’UE

● Changement chez Bluesky

● OPenAI lève 100 milliards

● Yann Le Cun en prend 1

● RAMageddon : le problème de l’Hélium

● …et d’autres trucs au passage

COMMANDEZ : Le Papier numérique, la revue

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La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :

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