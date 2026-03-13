Vidéo : Anthropic vs Trump, caméras en Iran, souveraineté numérique, TikTok, RAMageddon, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.
Au sommaire du 13 mars 2026 :
● Anthropic résiste à Trump
● Lunettes trop connectées
● TikTok et Roblox face à l’UE
● Changement chez Bluesky
● OPenAI lève 100 milliards
● Yann Le Cun en prend 1
● RAMageddon : le problème de l’Hélium
● …et d’autres trucs au passage
COMMANDEZ : Le Papier numérique, la revue
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La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :