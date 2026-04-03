Le Pavé numérique

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Vidéo : Artemis-2 vers la lune, pas de répit pour les GPU, fuites chez Anthropic, IA & Iran, SpaceX, Bull, etc.

Emission "Le Pavé numérique Live", saison 4, épisode #10.
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Ivan Gaudé
avr. 03, 2026
∙ abonné payant

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 3 avril 2026 :

● Artemis-2 retour des missions spatiales vers la lune

● Les GPU pour l’IA toujours en forte demande

● Les fuites d’info chez Anthropic

● Le conflit en Iran inquiète l’industrie de l’IA

● SpaceX vers une colossale entrée en Bourse

● L’état français rachète Bull

● …et d’autres trucs au passage

DERNIERS JOURS : commandez Le Papier numérique, la revue, avant le 10 avril

Cliquez pour en savoir plus.

La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :

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