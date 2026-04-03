Vidéo : Artemis-2 vers la lune, pas de répit pour les GPU, fuites chez Anthropic, IA & Iran, SpaceX, Bull, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.
Au sommaire du 3 avril 2026 :
● Artemis-2 retour des missions spatiales vers la lune
● Les GPU pour l’IA toujours en forte demande
● Les fuites d’info chez Anthropic
● Le conflit en Iran inquiète l’industrie de l’IA
● SpaceX vers une colossale entrée en Bourse
● L’état français rachète Bull
● …et d’autres trucs au passage
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La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :