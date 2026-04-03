Vidéo : Artemis-2 vers la lune, pas de répit pour les GPU, fuites chez Anthropic, IA & Iran, SpaceX, Bull, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 3 avril 2026 :

● Artemis-2 retour des missions spatiales vers la lune ● Les GPU pour l’IA toujours en forte demande ● Les fuites d’info chez Anthropic ● Le conflit en Iran inquiète l’industrie de l’IA ● SpaceX vers une colossale entrée en Bourse ● L’état français rachète Bull ● …et d’autres trucs au passage

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La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :