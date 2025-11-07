Vidéo : Bulle financière dans l’IA, Shein, GTA VI, Elon Musk, Free TV, Amazon vs Perplexity, accord Epic/Google, etc.

Retrouvez désormais chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 7 novembre 2025 :

La bulle IA va-t-elle éclater ?

Accord Epic / Google pour le Play Store

Bytedance veut concurrencer Steam

Le scandale Shein

La bagarre Amazon / Perplexity

Le pistage de l’ad-tech en question

Free TV contre Molotov

Un robot taxi Stellantis

