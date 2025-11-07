Le Pavé numérique

Le Pavé numérique

Vidéo : Bulle financière dans l’IA, Shein, GTA VI, Elon Musk, Free TV, Amazon vs Perplexity, accord Epic/Google, etc.

Emission "Le Pavé numérique Live", saison 3, épisode #26.
Ivan Gaudé
nov. 07, 2025
Retrouvez désormais chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 7 novembre 2025 :

  • La bulle IA va-t-elle éclater ?

  • Accord Epic / Google pour le Play Store

  • Bytedance veut concurrencer Steam

  • Le scandale Shein

  • La bagarre Amazon / Perplexity

  • Le pistage de l’ad-tech en question

  • Free TV contre Molotov

  • Un robot taxi Stellantis

La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :

