Vidéo : Business de la haine antisémite, salaire délirant de Musk, IA et décisions militaires, Lofi Girl, etc.

Retrouvez désormais chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 12 septembre 2025 :

Le salaire délirant de Musk

Commission d’enquête TikTok

Business de la haine antisémite

IA et décisions militaires

La traduction automatique en ligne

Lofi Girl est une entreprise

L’enfer du podcast IA

…et d’autres trucs au passage

ATTENTION pas d’émission le 19 septembre.

