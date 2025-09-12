Vidéo : Business de la haine antisémite, salaire délirant de Musk, IA et décisions militaires, Lofi Girl, etc.

Retrouvez désormais chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.
Au sommaire du 12 septembre 2025 :
Le salaire délirant de Musk
Commission d’enquête TikTok
Business de la haine antisémite
IA et décisions militaires
La traduction automatique en ligne
Lofi Girl est une entreprise
L’enfer du podcast IA
…et d’autres trucs au passage
ATTENTION pas d’émission le 19 septembre.
La version audio, et les liens ou références cités dans l'émission :
