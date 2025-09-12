Le Pavé numérique

Le Pavé numérique

Vidéo : Business de la haine antisémite, salaire délirant de Musk, IA et décisions militaires, Lofi Girl, etc.

Emission "Le Pavé numérique Live", saison 3, épisode #22.
Ivan Gaudé
sept. 12, 2025
Partager

Retrouvez désormais chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 12 septembre 2025 :

  • Le salaire délirant de Musk

  • Commission d’enquête TikTok

  • Business de la haine antisémite

  • IA et décisions militaires

  • La traduction automatique en ligne

  • Lofi Girl est une entreprise

  • L’enfer du podcast IA

  • …et d’autres trucs au passage

ATTENTION pas d’émission le 19 septembre.

La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :

