Vidéo : CapGemini aide l’ICE, Tim Cook aide Trump, IshowSpeed en Afrique, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 30 janvier 2026 :

● CapGemini aide l’ICE aux Etats-Unis ● Apple flatte encore Trump ● Le phénomène IshowSpeed en Afrique ● Grokipédia intoxique ChatGPT ● Datacenters dans l’espace pour SpaceX ● Comment castrer un hippopotame ? ● …et d’autres trucs au passage

La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :