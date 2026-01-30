Le Pavé numérique

Le Pavé numérique

Vidéo : CapGemini aide l’ICE, Tim Cook aide Trump, IshowSpeed en Afrique, etc.

Emission "Le Pavé numérique Live", saison 4, épisode #04.
Ivan Gaudé
janv. 30, 2026
Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 30 janvier 2026 :

● CapGemini aide l’ICE aux Etats-Unis

● Apple flatte encore Trump

● Le phénomène IshowSpeed en Afrique

● Grokipédia intoxique ChatGPT

● Datacenters dans l’espace pour SpaceX

● Comment castrer un hippopotame ?

● …et d’autres trucs au passage

La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :

