Vidéo : CapGemini aide l’ICE, Tim Cook aide Trump, IshowSpeed en Afrique, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.
Au sommaire du 30 janvier 2026 :
● CapGemini aide l’ICE aux Etats-Unis
● Apple flatte encore Trump
● Le phénomène IshowSpeed en Afrique
● Grokipédia intoxique ChatGPT
● Datacenters dans l’espace pour SpaceX
● Comment castrer un hippopotame ?
● …et d’autres trucs au passage
La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :