Vidéo : Critiques théoriques de l’IA, retour de Twitter ?, deepfake porno à l’école, IA & création de JV, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.
Au sommaire du 12 décembre 2025 :
● Deux angles critiques de l’IA
● L’UE face aux GAFAM
● Et si Twitter revenait ?
● Scandale en Corée
● Deep Fakes porno à l’école
● espionnage publicitaire
● IA vs économie du web
● l’IA dans la création de jeux vidéo
● …et d’autres trucs au passage
DECOUVREZ AUSSI :
La version audio, et les liens ou références cités dans l’émission :
Regardez avec un essai gratuit de 7 jours
Abonnez-vous à Le Pavé numérique pour regarder cette vidéo et obtenir 7 jours d'accès gratuit aux archives complètes des posts.