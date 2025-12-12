Vidéo : Critiques théoriques de l’IA, retour de Twitter ?, deepfake porno à l’école, IA & création de JV, etc.

Retrouvez chaque vendredi après-midi le replay de notre émission “Le Pavé numérique Live”, diffusée en direct le vendredi matin à 11:00 sur la chaîne Twitch de Canard PC.

Au sommaire du 12 décembre 2025 :

● Deux angles critiques de l’IA ● L’UE face aux GAFAM ● Et si Twitter revenait ? ● Scandale en Corée ● Deep Fakes porno à l’école ● espionnage publicitaire ● IA vs économie du web ● l’IA dans la création de jeux vidéo ● …et d’autres trucs au passage

